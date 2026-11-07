சிக்னல் கிடைக்காத மொபைல்போன் டவரால் மாமூல் வாழ்க்கை, வியாபாரம் கடும் பாதிப்பு
சிக்னல் கிடைக்காத மொபைல்போன் டவரால் மாமூல் வாழ்க்கை, வியாபாரம் கடும் பாதிப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 05, 2026 02:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: ஈரோடு அருகே உள்ள கேர்மாளம் மலைக்கிராமம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார குக்கிராமங்கள், தற்போதைய நவீன டிஜிட்டல் யுகத்திலும், மொபைல் சிக்னல் இன்றி கடும் தகவல் தொடர்பு முடக்கத்தை சந்தித்து வருகிறது.
தமிழக கர்நாடக எல்லையில், அடர்ந்த வனப்பகுதியில் அமைந்த கேர்மாளத்தில். 3,000- த்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசிக்கின்றனர். அங்கு மொபைல் டவர் இல்லாததால், அவசர அத்யாவசிய தேவைகளுக்கும் மொபைலில் பேச மக்கள் 5 கி.மீ., தூரம் நடந்து, வன சோதனை சாவடிக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது.
கேர்மாளத்திலுள்ள சீதோஷ்ணம் விவசாயத்துக்கு உகந்ததாக உள்ளது. உருளைக்கிழங்கு, பூண்டு, பீன்ஸ், சோளம், சின்ன வெங்காயம் மற்றும் முட்டைக்கோஸ் போன்ற காய்கறிகள் பயிரிடப்படுகின்றன. அங்கு விளையும் விளைபொருட்கள் 80 சதவீதம், மேட்டுப்பாளையத்தில் உள்ள மார்க்கெட்டுக்கே விற்பனைக்கு வருகிறது.
இக்கிராம விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரம் மேட்டுப்பாளையம் மார்க்கெட்டையே நம்பி உள்ளது. ஆனால், போதிய சிக்னல் வசதி இல்லாததால், அன்றாட விலை நிலவரத்தை கூட உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள முடியாமல் விவசாயிகள் தவிக்கின்றனர்.
கேர்மாளம் விவசாயிகள் நமது நிருபரிடம் கூறியதாவது:- மொபைல் சிக்னல் இல்லாததால் நாங்கள் வெளி உலகத்தோடு தொடர்புகொள்ள முடியாமல் சிரமப்படுகிறோம். அரசின் நல திட்டங்களை ஆன்லைன் வாயிலாக பெறவும், விண்ணப்பிக்கவும் சிரமப்படுகின்றனர். 55 கி.மீ., தூர அடர்ந்த வனத்தை கடந்து சத்தியமங்கலம், மேட்டுப்பாளையத்தையும் அடைய முடியும். அப்பகுதியை கடக்க போதுமான தகவல் தொடர்பு அவசியமானது. அங்கு மொபைல் போன் டவர் அமைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.