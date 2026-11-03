'வட கிழக்கு மழையும் கை கொடுக்காது': எல் நினோ ஆராய்ச்சி குழு அமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
'வட கிழக்கு மழையும் கை கொடுக்காது': எல் நினோ ஆராய்ச்சி குழு அமைக்க விவசாயிகள் வலியுறுத்தல்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:36 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:14 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துப்போன நிலையில், தற்போது வடகிழக்கு பருவமழையை நம்பி விவசாயிகள் மீண்டும் தீவிரமாக பயிர் செய்ய தொடங்கியுள்ளனர்.
காரமடை, தொண்டாமுத்தூர், கிணத்துக்கடவு, சூலூர், பொள்ளாச்சி, மேட்டுப்பாளையம் வட்டாரங்களில் காய்கறி, தென்னை, வாழை, சின்ன வெங்காயம் முக்கிய சாகுபடி பயிர்கள். கடந்த பருவத்தில் வெயில் காரணமாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்தது. இதனால் பயிர்கள் காய்ந்து, விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம் ஏற்பட்டது.
வடகிழக்கு மழை சற்று நம்பிக்கையளித்தாலும், பெருமழையாக கொட்டித் தீர்ப்பதால் நிலத்தடி நீர்மட்டம் உயரவில்லை என்ற கவலை எழுந்துள்ளது. இதுகுறித்து, தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கத்தின் மாவட்ட துணைத் தலைவர் பெரியசாமி கூறியதாவது:
தென்மேற்கு பருவமழை கை கொடுக்காததால் கிணறுகள் மற்றும் ஆழ்துளைக் கிணறுகளில் தண்ணீர் குறைந்து போனது. இதை வெறும் கண்களில் கிணற்றை பார்த்தாலே தெரியும். போர் இயக்கும் போது தண்ணீர் அளவு தெரியும்.
வடகிழக்கு பருவமழை பரவலாக பெய்தாலும், அது ஒரே அடியாக கொட்டித் தீர்க்கிறது. இதனால் தண்ணீர் நிலத்தில் உறிஞ்சப்படாமல், அப்படியே ஓடி வீணாக வெளியேறி விடுகிறது. தென்மேற்கு பருவமழை போல சாரலாக பெய்து, இடைவெளி விட்டு, மீண்டும் பெய்தால் மட்டுமே நிலம் தண்ணீரை உள்வாங்கும். நிலத்தடி நீர்மட்டமும் உயரும்.
இருப்பினும், விளைநிலங்களை வீணாக போட முடியாது என்பதால், தற்போது நிலங்கள் ஈரமாக இருப்பதை பயன்படுத்தி விவசாயிகள் விடாமுயற்சியுடன் மீண்டும் வாழை மற்றும் வெண்டைக்காய், பாவக்காய் உள்ளிட்ட பல்வேறு காய்கறிகளை சாகுபடியைத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த மழை தொடர்ந்து கொட்டாமல், விட்டு விட்டு பெய்தால் மட்டுமே விவசாயிகளுக்கு கை கொடுக்கும்.
உலகளாவிய 'எல் நினோ' காலநிலை தாக்கம் காரணமாக, கோவை மாவட்டத்தின் தட்பவெப்ப நிலையில் பெரும் குளறுபடிகள் ஏற்பட்டுள்ளன. மழை பெய்யும் காலங்களில் பொதுவாகக் குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலை இருக்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது மழை நின்ற அடுத்த கணமே உஷ்ணம் அதிகரித்து, கடுமையான வெயில் அடிக்கிறது.
இந்த திடீர் காலநிலை மாற்றத்தால், தற்போது பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்களில் பூ பூக்கும் பருவம் மற்றும் காய் பிடிக்கும் திறன் கடுமையாக பாதிக்கப்படும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. இதனால் விவசாயிகள் மிகுந்த அச்சத்துடன் பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றோம்.
இந்த அசாதாரண பருவநிலை மாற்றங்களிலிருந்து எங்களை காக்க, வேளாண் துறை உடனடியாக தலையிட வேண்டும். எல் நினோ பாதிப்புகள் மற்றும் அதனால் ஏற்படும் பருவநிலை மாற்றங்கள் குறித்து விரிவாக ஆய்வு செய்ய தமிழக அரசு ஒரு சிறப்புக் குழுவை அமைக்க வேண்டும்.
கடுமையான வறட்சி மற்றும் திடீர் பெருமழை ஆகிய இருவேறு தீவிரச் சூழல்களையும் தாங்கி வளர்ந்து, அதிக மகசூல் தரக்கூடிய மாற்று விதைகளை வேளாண் விஞ்ஞானிகள் உடனடியாக உருவாக்கி விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.