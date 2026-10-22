வடகிழக்கு பருவமழை துவக்கம் முழுவீச்சில் உழவு பணிகள்
வடகிழக்கு பருவமழை துவக்கம் முழுவீச்சில் உழவு பணிகள்
ADDED : அக் 16, 2026 07:54 PM
மேட்டுப்பாளையம்: தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ள நிலையில், மேட்டுப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில், நேற்று முன் தினம் இரவு பரவலான மழை பெய்தது.
சில வாரங்களாக கடும் வெயில் நிலவி வந்த நிலையில், நேற்று முன் தினம் இரவு மேட்டுப்பாளையம், காரமடை, சிறுமுகை, தேக்கம்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்தது. திடீர் மழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவி வருகிறது. நீண்ட நாட்களாக காய்ந்து கிடந்த விளைநிலங்கள், மழையினால் போதிய ஈரப்பதத்தை பெற்றுள்ளன.
மண்ணின் ஈரப்பதம் மாறுவதற்குள் நிலத்தை பண்படுத்தும் நோக்கில், டிராக்டர்கள் மற்றும் ஏர் கலப்பைகளை கொண்டு, மேட்டுப்பாளையம் வட்டார விவசாயிகள் உழவு பணிகளை துவங்கியுள்ளனர்.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘மழை, சாகுபடி பணிகளுக்கு மிகவும் ஏதுவாக உள்ளது. முதற்கட்ட உழவு பணிகளை முடித்துவிட்டு, அடுத்த மழைக்குள் சோளம், கம்பு, மக்காச்சோளம் போன்ற மானாவாரி பயிர்களையும், தக்காளி, கத்தரி, மிளகாய் போன்ற காய்கறிப் பயிர்களையும் பயிரிட திட்டமிட்டுள்ளோம். புதிய வாழைக்கன்றுகள் நடவு செய்யவும் இந்த ஈரப்பதம் பெரிதும் உதவும்’ என்றனர்.