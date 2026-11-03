வடமாநில தொழிலாளர்கள் தீபாவளி கொண்டாட ரயிலேறியாச்சு
வடமாநில தொழிலாளர்கள் தீபாவளி கொண்டாட ரயிலேறியாச்சு
UPDATED : நவ 02, 2026 07:05 PM
ADDED : நவ 02, 2026 07:02 PM
UPDATED : நவ 02, 2026 07:05 PM ADDED : நவ 02, 2026 07:02 PM
கோவை: சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் அதிக வருவாய் ஈட்டும் ஸ்டேஷனாக கோவை உள்ளது. தினமும் கடந்து செல்லும் 140 ரயில்களில் 65,000 பேர் வந்து செல்கின்றனர். சராசரியாக தினமும் ரூ.1.8 கோடி வருவாய் கிடைத்து வருகிறது.
இங்கு ஆறு நடைமேடைகள் உள்ள நிலையில் பயணிகள் அதிகரிப்பால் ஏற்படும் நெரிசலை தவிர்க்க போத்தனுார், வடகோவை ஸ்டேஷன்கள் மேம்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. நகரில் இருப்பவர்கள் பெரும்பாலும் கோவை ஸ்டேஷனையே பயன்படுத்துகின்றனர்.
பண்டிகை காலங்களில் இந்த ஸ்டேஷனில் கூட்டத்துக்கு பஞ்சம் இருக்காது. தீபாவளி பண்டிகை 8ம் தேதி கொண்டாடப்படும் நிலையில் இங்குள்ள வட மாநில தொழிலாளர்கள் சொந்த ஊர்களுக்கு ரயில்களில் புறப்பட துவங்கியுள்ளனர்.
போத்தனுாரில் இருந்து அசாம் உள்ளிட்ட ஊர்களுக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால், கோவை சந்திப்பில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள் அதிகரிக்கப்படாததால் கிடைக்கும் ரயில்களில் அடித்து பிடித்து செல்லும் நிலை காணப்படுகிறது.
குறிப்பாக, கோவை–மும்பை லோக்மான்ய திலக், திருவனந்தபுரம்–எஸ்வந்த்பூர், திருவனந்தபுரம்–கோரக்பூர், எர்ணாகுளம்–பரூனி, ஆலப்புழா–தன்பாத், கோவை–சில்சார் உள்ளிட்ட ரயில்களில் வழக்கத்தைவிட கூட்டம் அதிகரித்துள்ளது. சிறப்பு ரயில்களை அதிகரிக்குமாறு கேட்கின்றனர் பயணிகள்.