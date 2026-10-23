துணைவேந்தர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் தகுதி கூட இல்லையே? ஆசிரியர்கள் ஆதங்கம்
துணைவேந்தர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்கும் தகுதி கூட இல்லையே? ஆசிரியர்கள் ஆதங்கம்
UPDATED : அக் 22, 2026 07:20 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:16 PM
கோவை: கல்லுாரிகளில், உதவி பேராசிரியராக பணியில் சேருபவர் 13 ஆண்டுகள் பின், இணை பேராசிரியராக பதவி உயர்வு பெறுவார். 3 ஆண்டுகள் கழித்து தகுதித்திறன் அடிப்படையில் பல்வேறு பரிவுகளின் கீழ், 110 புள்ளிகள் பெற்றால், பேராசிரியர் பதவியை பெறுவார்.
அரசு கல்லுாரிகளில் இணை பேராசிரியர் வரை மட்டுமே பதவி உயர்வு வழங்கப்படுகிறது. முழு தகுதிகள் இருந்தும் பேராசிரியர் அந்தஸ்து பெறாமலேயே ஓய்வு பெறுகின்றனர். துணைவேந்தர், துணைவேந்தர் தேடல் குழுவில் இடம் பெறுதல் ஆகியவற்றுக்கு பேராசிரியர் அந்தஸ்து விதிமுறைகளில் ஒன்றாக உள்ளதால், அரசு கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் இப்பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்கும் தகுதியை கூட பெறமுடிவதில்லை.
ஆசிரியர் சங்க நிர்வாகிகள் கூறுகையில், ‘இது அரசு கல்லுாரி ஆசிரியர்களின் பல ஆண்டு கோரிக்கை. பல்கலைகளில் பணிபுரிபவர்களே துணைவேந்தர் போன்ற முக்கிய பதவிகளுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதி பெறுகின்றனர். அரசு கல்லுாரி, அரசு உதவி பெறும் கல்லுாரி ஆசிரியர்கள் இதற்கு தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர். புதிய அரசு இதுகுறித்து ஆய்வு செய்து, அரசு கல்லுாரி ஆசிரியர்களின் நீண்ட கால எதிர்பார்ப்பான பேராசிரியர் அந்தஸ்தை வழங்கவேண்டும்,’ என்றனர்.