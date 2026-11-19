UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
வால்பாறை: பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தின் கீழ் நடைபெற்ற தேர்வில், மாவட்டத்தில் வால்பாறையில் மிக குறைவானவர்கள் தேர்வு எழுதினர்.
தமிழகத்தில், கடந்த, 15ம் தேதி புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டத்தின் கீழ், முதியோர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான எழுத்தறிவு தேர்வு நடந்தது. ஒருங்கிணைந்த பள்ளி கல்வி வளர்ச்சி திட்டத்தின் சார்பில், வால்பாறையில் இந்த ஆண்டு, 15 மையங்களில், 420 பேர் தேர்வு எழுதினர்.
இது குறித்து, திட்ட மேற்பார்வையாளர் ராஜாராம் கூறியதாவது:
புதிய பாரத எழுத்தறிவு திட்டம் ஜூன் மாதம் துவங்கி நவம்பர் மாதம் தேர்வு நடக்கிறது. இந்த ஆண்டு நடந்த தேர்வில், கோவை மாவட்டத்தில் மொத்தம், 13,987 பேர் தேர்வு எழுதினர். அதிகபட்சமாக சர்கார்சாமகுளம் பகுதியில், 1,200 பேர் தேர்வு எழுதினர். குறைந்தபட்சமாக வால்பாறையில், 420 மட்டும் பேர் தேர்வு எழுதினர்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.