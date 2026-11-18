தண்ணீர் பந்தல் மேம்பாலம் 'லேட்' :ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு நோட்டீஸ்
தண்ணீர் பந்தல் மேம்பாலம் 'லேட்' :ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு நோட்டீஸ்
UPDATED : நவ 17, 2026 04:22 PM
ADDED : நவ 17, 2026 02:00 PM
கோவை: சத்தி ரோட்டுக்கும், அவிநாசி ரோட்டுக்கும் இணைப்பு சாலையாக விளாங்குறிச்சி ரோடு தண்ணீர் பந்தல் பகுதி உள்ளது.
ரயில்வே தண்டவாளம் குறுக்கிடுவதால், மேம்பாலம் கட்டப்படுகிறது. தண்ணீர் பந்தல் பகுதியில் 7 துாண்கள், அவிநாசி ரோடு பகுதியில் 6 துாண்கள் எழுப்பப்பட்டன. ரோடு குறுகலாக இருப்பதால், ஜி.டி.நாயுடு பாலத்துக்கு நகருக்கு வெளியே கான்கிரீட் கர்டர் தயாரித்து எடுத்து வந்து வைத்தது போல், தண்ணீர் பந்தல் பாலத்துக்கு வைக்க முடியாத சூழல். அதனால், பழைய ஸ்டைலில் இரும்பு கம்பி கட்டி கான்கிரீட் தளம் போடுகின்றனர்.
இதுவரை 4 துாண்களுக்கு இடையே 3 தளம் போட்டுள்ளனர். அடுத்த கட்டமாக 2 துாண்களுக்கு இடையே கான்கிரீட் போடுவதற்கான ஏற்பாடு நடக்கிறது. 2 துாண்களுக்கு இடையே கம்பி கட்டப்பட்டிருக்கிறது. மற்ற 2 துாண்களுக்கு இடையே சாரம் அமைக்கப்படுகிறது. பொங்கலுக்குள் ரயில்வே பகுதி வரை முடிக்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.
அவிநாசி ரோடு பக்கம் ஓடுதளம் 4 மாதத்தில் முடிக்க விரும்பினர். ஆனால், அவிநாசி ரோடு பகுதியில் ரேம்ப் கட்டும் இடத்தில் குடிநீர், பாதாள சாக்கடை குழாய் இருந்ததால், அதை ரோட்டோரத்துக்கு மாற்ற அவகாசம் தேவை. அதனால் 4 மாதத்தில் இவ்வேலை முடிய சாத்தியம் இல்லை.
டைடல் பார்க்கில் உள்ள கம்பெனிகளில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பணிபுரிகின்றனர். இந்நிறுவனங்களுக்கு தண்ணீர் பந்தல் ரோடில் இருந்து இரு சக்கர வாகனங்களில் வருகின்றனர். எதிர் திசையிலும் வருகின்றனர். ரோடு குண்டும் குழியுமாக இருப்பதாலும், வெளிச்சம் இல்லாததாலும் இரவில் பெரும் சிரமம் ஏற்படுகிறது.
தண்ணீர் பந்தல் ரோட்டில் 265 மீட்டர், அவிநாசி ரோடு பகுதியில் 433 மீட்டர் நீளத்துக்கு சாக்கடை கால்வாய் கட்ட வேண்டும். பாலம் வேலை முடிந்த பிறகே இதர வேலைகள் செய்யப்படும் என்கின்றனர் அதிகாரிகள். திறந்தவெளியில் கழிவு நீர் தேங்கி, கொசுத்தொல்லை அதிகமாகி இருக்கிறது. கடைகளில் வியாபாரம் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
'அடுத்தடுத்த டெக்குகளுக்கு கம்பி கட்டும் வேலை நடக்கிறது. ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு நோட்டீஸ் வழங்கியுள்ளோம். அவிநாசி ரோடு பக்கம் குழாய்களை மாற்ற குடிநீர் வடிகால் வாரியம் டெண்டர் கோரியிருக்கிறது. 3-4 மாதங்களில் முடிக்கலாம். மேல்முறையீடு வழக்கு அதற்குள் முடிந்தால், சர்வீஸ் ரோடு சேர்த்து போடுவோம். இல்லையெனில், பாலம் மட்டும் கட்டுவோம்' என்கின்றனர் அதிகாரிகள்.