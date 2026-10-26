மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு இல்லாத 55,185 கட்டடங்களுக்கு நோட்டீஸ்
மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு இல்லாத 55,185 கட்டடங்களுக்கு நோட்டீஸ்
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
UPDATED : அக் 23, 2026 09:08 PM ADDED : அக் 23, 2026 09:06 PM
கோவை: மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு இல்லாத 55,185 கட்டடங்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.
மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்துவிட்டது. அணைகளும் குளங்களும் வற்றும் நிலைக்கு சென்றன. குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உருவான நேரத்தில் நல்லவேளையாக, வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கியுள்ளது.
கணிக்க முடியாத எல் நினோ மாற்ற மழைநீரை சேகரிக்க மாநகராட்சி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.
100 வார்டுகளிலும் கட்டடங்களில் மழைநீர் கட்டமைப்பு அமைக்கப்பட்டுள்ளதா என ஆய்வு செய்து வருகிறார்கள்.
மாநகராட்சியில் 7.13 லட்சம் கட்டடங்கள் உள்ளன. தற்போது வரை 1,58,355 கட்டடங்களில் ஆய்வு நடந்துள்ளது.
கட்டமைப்பு இல்லாத கட்டடங்களிலும், பழுதான கட்டடங்களிலும் மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு ஏற்படுத்த அறிவுறுத்துகின்றனர்.
கட்டடத்தின் நிலைமைக்கு ஏற்ப, அருமை, இல்லை, நல்லது, பழுது பார்க்க வேண்டும் என 4 நிலையாக பிரித்துள்ளனர்.
10,901 கட்டடங்கள் ‘அருமை’ பட்டியலிலும், 77,161 கட்டடங்கள் ‘நல்லது’ பட்டியலிலும் உள்ளன. 15,108 கட்டடங்களில் உள்ள மழைநீர் சேகரிப்பு கட்டமைப்பு, ‘பழுது பார்க்க வேண்டும்’ என்ற நிலையில் இருக்கிறது.
55,185 கட்டடங்களில் மழைநீர் சேமிப்புக்கான கட்டமைப்பே இல்லை என்று தெரியவந்துள்ளது. அந்த கட்டட உரிமையாளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்ப முடிவு செய்துள்ளதாக, மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவி தேஜா நமது நிருபரிடம் சொன்னார்.
தமிழகத்தில் 2001ம் ஆண்டு மழைநீர் சேமிப்பு திட்டம் துவங்கப்பட்டது. 25 ஆண்டுகளாக விழிப்புணர்வு செய்தும் 55,185 கட்டடங்களில் கட்டமைப்பு இல்லாதது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மழைநீர் சேகரிப்பை மக்கள் இயக்கமாக மாற்றும் அரசின் முடிவு வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால் பருவமழை வரும்போது மட்டும் இதை சம்பிரதாயமாக செய்யாமல், தனிக்குழு அமைத்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும்; மழைநீர் கட்டமைப்பு இல்லாத கட்டடங்களே இல்லை எனும் நிலை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்கிறார்கள் தன்னார்வலர்கள்.