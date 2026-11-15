நொய்யல் நீரை கேரளத்துக்கு திருப்பியதால் சர்ச்சை! வேலுமணி உத்தரவுக்கு பணிந்த அதிகாரிகள்
நொய்யல் நீரை கேரளத்துக்கு திருப்பியதால் சர்ச்சை! வேலுமணி உத்தரவுக்கு பணிந்த அதிகாரிகள்
ADDED : நவ 14, 2026 10:09 PM
ADDED : நவ 14, 2026 10:09 PM
கோவை: தென்மேற்கு பருவமழையில் போதிய மழை கிடைக்கவில்லை. வடகிழக்கு பருவமழையில் நல்ல மழை கிடைத்தது.
ஆனால், நகர்ப்புற குளங்கள் நிரம்பினாலும், புறநகர் குளங்கள் நிரம்பவில்லை. குனியமுத்தூர் அணைக்கட்டு நீர்வழித்தடத்தில் உள்ள சொட்டையாண்டி குட்டை, கங்கநார சமுத்திரம், பேரூர் பெரியகுளம் ஆகியவை இதில் முக்கியமானவை.
நொய்யல் நீர் பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்துள்ளது. நொய்யல் ஆற்றில் உள்ள குறைந்த நீரைத்தான் குளங்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஆனால், யாரும் எதிர்பாராத நிலையில், செங்குளத்துக்கு உட்பட்ட நொய்யல் ஆற்று நீரை, சுகுணாபுரம் அருகே உள்ள மஞ்சிப்பள்ளம் ஓடைக்கு, நேற்று முன்தினம் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் திருப்பிவிட்டனர்.
இதனால் அதிர்ச்சி அடைந்த விவசாயிகளும், பொதுமக்களும் கொதிப்படைந்து எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர்.
மஞ்சிப்பள்ளம் ஓடைக்கு நொய்யல் தண்ணீரை திருப்பி விட்டால், அது கேரள மாநிலத்தின் பாரதப்புழாவுக்கு தான் செல்லும். கடந்த மாதம் பெய்த மழையில் மஞ்சிப்பள்ளத்தில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. அதன் தடுப்பணையும் நிரம்பியது. அதனால் அவர்களுக்கு தேவையான நீருக்கு மேலேயே கிடைத்திருக்கும். அப்படி இருக்கையில், மீண்டும் நொய்யல் ஆற்று நீரை அங்கு திறந்து விட வேண்டிய அவசியம் என்ன? இதனால், நொய்யல் வழித்தட குளங்களில் நீர் தேக்கம் பாதிக்கும்” என்று விவசாயிகள் கூறினர்.
விசாரித்தபோது, தொண்டாமுத்தூர் எம்.எல்.ஏ வேலுமணி உத்தரவின் பேரில் அதிகாரிகள் நொய்யல் நீரை மஞ்சிப்பள்ளம் ஓடைக்கு திருப்பி விட்டனர் என தெரிய வந்ததாக விவசாயிகள் கூறினர். ”வேலுமணி தன்னுடைய பகுதியின் தண்ணீர் தேவைக்காக மஞ்சிப்பள்ளத்துக்கு நீர் திறந்துவிட சொல்லி இருக்கலாம். ஆனால், அரசு அதிகாரிகள் ஒட்டுமொத்த வடிநிலத்தின் நீர் தேவை, குளங்களின் நீர்மட்டம், விவசாயிகளின் நலன் ஆகியவற்றை கருத்தில் கொண்டுதான் முடிவு எடுக்க வேண்டும். எம்.எல்.ஏ பேச்சை கேட்டு முடிவு செய்தது தவறு” என அவர்கள் குமுறினர்.
கடைசியாக கிடைத்த தகவலின்படி, விவசாயிகளின் கடுமையான எதிர்ப்பால் மஞ்சிப்பள்ளத்துக்கு நீர் செல்லும் வழியை, நேற்று மாலையில் நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் அடைத்தனர்.