6,317 கர்ப்பிணிகளுக்கு போன் போட்டு நலம் விசாரித்த செவிலியர்கள்
6,317 கர்ப்பிணிகளுக்கு போன் போட்டு நலம் விசாரித்த செவிலியர்கள்
UPDATED : நவ 13, 2026 12:04 AM
ADDED : நவ 13, 2026 12:04 AM
கோவை: கோவையில் இருந்துவிடுமுறைக்கு வெளியூர் செல்லும் கர்ப்பிணிகள் 'ஹாலிடே கால்ஸ்' மூலம் கண்காணிக்கப்படுகிறார்கள்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு கடந்த 6ம் தேதி முதல் 10 வரை 6,317 கர்ப்பிணிகளை, செவிலியர் போனில் தொடர்பு கொண்டதாக மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.
‘‘கோவை அரசு மருத்துவமனை, அறந்தாங்கி, திருநெல்வேலி, பாண்டிச்சேரி, திண்டுக்கல், மதுரை, ராமநாதபுரம், திருச்செந்தூர் மற்றும் கேரளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு சென்ற 94 கர்ப்பிணிகள் பிரசவத்திற்கு சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
399 கர்ப்பிணிகள் வெளிமாவட்டங்களுக்கும், 58 கர்ப்பிணிகள் கேரளம், கர்நாடகா, மேற்கு வங்காளம், உத்தர பிரதேசம், பீகார், அசாம், ராஜஸ்தான், ஒடிசா சென்றது தெரியவந்துள்ளது. ஒரு கர்ப்பிணி நேபாளம், மற்றொரு கர்ப்பிணி கம்போடியா சென்றுள்ளார். அவர்களுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கி, நலமுடன் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. டிசம்பர், ஜனவரி விடுமுறை நாட்களிலும் ஹாலிடே கால்ஸ் தொடரும்’’ என மாநகராட்சி தெரிவித்தது.