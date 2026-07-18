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﻿ காலி பணியிடம் நிரப்பாததால் சத்துணவு ஊழியர்கள் கவலை

﻿ காலி பணியிடம் நிரப்பாததால் சத்துணவு ஊழியர்கள் கவலை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:14 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 09:14 AM

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வால்பாறை: வால்பாறையில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில், சத்துணவு திட்டத்தில் காலி பணியிடங்களை நிரப்பாததால், ஒரு ஊழியரே மூன்று பள்ளிகளுக்கு சத்துணவு சமைத்து வழங்கும் நிலை உள்ளது.

வால்பாறையில், 82 பள்ளிகளை சேர்ந்த, 1,036 மாணவர்களுக்கு காலை உணவு திட்டத்தின் கீழ் சிற்றுண்டியும், 89 பள்ளிகளில் படிக்கும் 2,204 மாணவர்களுக்கு மதிய சத்துணவும் வழங்கப்படுகிறது.

பெரும்பாலான சத்துணவு மையங்களில் அமைப்பாளர், சமையலர், உதவியாளர் உள்ளிட்ட பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன. தற்போது, 40 அமைப்பாளர், 60 உதவியாளர், 29 சமையலர் பணியிடங்கள் காலியாக உள்ளன.

இதனால், ஒரு அமைப்பாளர் இரண்டு, மூன்று பள்ளிகளை கவனிக்க வேண்டியுள்ளது. இதனால், சத்துணவு பிரிவில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் சிரமத்திற்குள்ளாகி வருகின்றனர். இதனால், சில பள்ளிகளில் சரியான நேரத்தில் சத்துணவு வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்படுகிறது. இப்பிரச்னைக்கு தீர்வு காண, காலி பணியிடங்களை விரைவில் நிரப்ப வேண்டும் என, ஊழியர்கள் வலியுறுத்தி உள்ளனர்.

நகராட்சி அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'வால்பாறையில் உள்ள பெரும்பாலான அரசு பள்ளிகளில், மாணவர்கள் எண்ணிக்கை ஒற்றை இலக்கத்தில் உள்ளது. அங்கு, ஒரு சமையலர் அல்லது உதவியாளர் மட்டுமே நியமிக்கப்பட முடியும். மாவட்ட கலெக்டர் உத்தரவு வந்த பின், நேர்முகத்தேர்வு வாயிலாக, காலிபணியிடங்கள் நிரப்பப்படும்,' என்றனர்.

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