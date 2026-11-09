பிரியமானவர்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக நட்ஸ்!

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 03:24 PM
தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின் மகிழ்ச்சி, ஆடை, இனிப்பு, பலகாரத்தில் இருப்பது போல் இவற்றை பரிசாக கொடுப்பதிலும் இருக்கிறது.
யாருக்காவது பிடித்த இனிப்பு வழங்கி சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க இப்போது ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்யும் நடைமுறையும் வந்து விட்டது.
இனிப்பு செட் ஆகாது என்பவர்களுக்கு இருக்கவே இருக்கிறது நட்ஸ். நட்ஸ் பாக்ஸ்களில் பாதாம், பிஸ்தா, முந்திரி, திராட்சை, வால்நட் போன்றவை உங்களை ஆரோக்கியமாக மாற்ற அமைதியாக காத்திருக்கின்றன.
இதை மக்கள் ஆர்வத்துடன் வாங்கிச் செல்கின்றனர். இந்த பருப்பு வகைகள் இதய ஆரோக்கியம், மூளைச் செயல்பாடு, நீரிழிவு கட்டுப்பாடு, எடை குறைப்பு, கண் ஆரோக்கியம், சக்தி, ரத்தசோகை நீங்க, நரம்பு மண்டலம் மற்றும் மூளைச் செயல்பாடுகளை ஆதரிக்கின்றன. இதனால் தங்கள் பிரியமானவர்களின் நலன் காக்க விரும்புவோரின் சாய்ஸ் இவ்வகை நட்ஸ் பாக்ஸ்தான்.
டிரை ஃப்ரூட்ஸ், சீட்ஸை மக்கள் கஸ்டமைஸ் செய்து வாங்குகின்றனர். இது லுலு மால், பழமுதிர்நிலையம் மற்றும் சூப்பர் மார்க்கெட்களில் அழகான பேக்கிங்கில் கிடைக்கின்றன. வச்சு சாப்பிடலாம்!