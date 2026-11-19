சாலை விபத்து, உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம், ஆக்கிரமிப்பு
சாலை விபத்து, உயிரிழப்புக்கு முக்கிய காரணம், ஆக்கிரமிப்பு
UPDATED : நவ 18, 2026 05:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 05:24 PM
கோவை: கோவையில் பல்வேறு முக்கிய சாலைகளில் பள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதனால் விபத்து மற்றும் உயிரிழப்பு ஏற்படுகிறது.
இதை தடுக்க கோவை நெடுஞ்சாலை துறைக்கு 'சிட்டிசன்ஸ் வாய்ஸ் கோயம்புத்தூர் என்ற நுகர்வோர் அமைப்பினர் பட்டியலிட்டுள்ள பாதுகாப்பற்ற சாலைகள் விவரம்:
* பீளமேடு ரயில்வே கீழ்ப்பால சாலையில் மழைக்காலத்தில் நீர் தேங்கி போக்குவரத்து பாதிக்கப்படுகிறது. இவற்றை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும். சாலை பணிகள் நடைபெறும் இடங்களில் ஒப்பந்ததாரர் விவரம், பணியின் தன்மை, மதிப்பீட்டு தொகை ஆகியவற்றை கொண்ட அறிவிப்பு பலகை வைக்க வேண்டும்.
* கணபதி, நஞ்சுண்டாபுரம், போத்தனூர், சுந்தராபுரம், செல்வபுரம், வடவள்ளி, பேரூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாலை ஆக்கிரமிப்புகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. குறிப்பாக, ஸ்ரீபதி நகரிலிருந்து சுங்கம்– -உக்கடம் சாலை செல்லும் வழித்தடத்தில் ஆக்கிரமிப்புகளால் பாதசாரிகள் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.
* உப்பிலிபாளையம்- பங்கஜா மில்ஸ் சாலை, கணபதி பிரதான சாலை ஆகியவற்றில் நடைபாதை இல்லாததால் பாதசாரிகள் சாலையில் நடக்கும் ஆபத்து உள்ளது.
* என்.எச்.ரோடு., மரக்கடை, பழைய தபால் நிலையசாலை, நஞ்சப்பா சாலை ஆகிய இடங்களில் நடைபாதைகள் கடைக்காரர்களால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளன.
இவ்வாறு, அந்த பட்டியலில் கூறப்பட்டுள்ளது.
‘‘தமிழ்நாட்டில் சாலை விபத்து உயிரிழப்புகள் அதிகம் நிகழும் மாவட்டங்களில் கோவையும் தொடர்ந்து இடம்பெற்று வரும் நிலையில், விபத்துக்களுக்கு காரணமாக விளங்கும் ஆக்கிரமிப்புகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டும்’’ என்கின்றனர் அமைப்பினர்.