தீபாவளிக்கு லஞ்சம் வாங்கி வாங்கி ‘ஸ்டெப்னி’ டயரில் மறைத்த அதிகாரி! கார் டிக்கியை திறந்து திறந்து மூடியதால் சிக்கினார்
தீபாவளிக்கு லஞ்சம் வாங்கி வாங்கி ‘ஸ்டெப்னி’ டயரில் மறைத்த அதிகாரி! கார் டிக்கியை திறந்து திறந்து மூடியதால் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 14, 2026 02:18 PM
ADDED : நவ 14, 2026 02:16 PM
கோவை: புலியகுளத்தில் உள்ள 66வது வார்டு சுகாதார ஆய்வாளர் அலுவலகத்தில் செயல்படும் உணவுபாதுகாப்பு அலுவலகத்தில், 53, 55, 56, 65, 67, 68, 69,70 ஆகிய வார்டுகளுக்கு உணவு பாதுகாப்பு அலுவலராக ராமசாமி பணிபுரிகிறார்.
இவர், உணவு பாதுகாப்பு சான்றிதழ் வழங்க, கடைக்காரர்களிடம் லஞ்சம் வாங்குவதாகவும், உதவிக்கு நியமித்த விக்னேஷ் மூலம் ரொக்கமாகவும், ஜிபே மூலமாக வசூலிப்பதாக லஞ்ச ஒழிப்பு துறைக்கு புகார் சென்றது. அதன் பேரில் அவரை கண்காணித்து வந்தனர்.
டிஎன் 37 இடி 4392 என்ற எண்ணுள்ள காரின் டிக்கியை திறந்து, எதையோ வைத்து விட்டு அலுவலகம் சென்றிருக்கிறார். சிறிது நேரம் கழித்து வெளியே வந்த அவர், மீண்டும் டிக்கியை திறந்து ஏதோ வைத்து விட்டு, கிளம்ப முயன்றார். லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் தடுத்து நிறுத்தி, விசாரித்தனர். காரை திறந்து பார்த்தபோது, இனிப்புகளும், சில உணவு பொருட்களும் இருந்தன. அவை, பரிசோதனைக்காக எடுக்கப்பட்ட சாம்பிள் என தெரியவந்தது.
காரின் ஸ்டெப்னி டயரை மூடியிருந்த கருப்பு கவரை கழற்றியபோது, டயருக்குள் சில காகித கவர்கள் மறைந்திருந்தன. 5 காக்கி கவர், 1 வெள்ளை நிற கவர் இருந்தன. ஒரு பணக்கட்டும் இருந்தது. எண்ணியதில், ரூ.57,000 இருந்தது. தொகை எப்படி வந்தது என விசாரித்தபோது, தெரியாது என கூறிய ராமசாமி, சில நிமிடங்களில், எனது மனைவி வைத்திருக்கலாம் என கூறினார். அது நம்பும்படி இல்லை, தீபாவளிக்கு வசூலித்த லஞ்சப்பணமாக இருக்கலாம் என கருதி, பறிமுதல் செய்தனர்.
விசாரணை நடந்தபோது, உணவு பாதுகாப்பு அலுவலரை சந்திக்க செந்தில்குமார், ராம்பிரகாஷ் ஆகியோர் வந்தனர். சேலத்தில் பிரியாணி கடை நடத்துவதாகவும், கோவை ராமநாதபுரத்தில் துவங்குவதற்கு சான்றிதழ் பெற ஏற்கனவே பேசி விட்டதாகவும், விக்னேஷ் என்பவரின் ‘ஜிபே’ எண்ணுக்கு ரூ.5,500 அனுப்பி விட்டதாகவும் கூறினர். ”உணவு பாதுகாப்பு சான்றிதழை ‘வாட்ஸ்அப்’பில் அனுப்பி விட்டனர். அசல் சான்றிதழ் வாங்குவதற்கு வந்தோம்” என கூறினர்.
ராமசாமிடம் 32 நோட்டீஸ்கள், 13 உத்தரவுகள், 3 எப்.எஸ்.எஸ்.ஐ. சான்றிதழ்கள் இருந்தன. அவை நகல் எடுக்கப்பட்டன. நகல்களில், உணவு பாதுகாப்பு துறை நியமன அலுவலர் அனுராதாவிடம் கையெழுத்து பெற்று, விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொண்டனர்.
அசல் ஆவணங்களை அனுராதாவிடம் ஒப்படைத்தனர். மாவட்ட துணை ஆய்வு குழு அலுவலர் விஜயகுமார் கொடுத்த புகார் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் வழக்கு பதிந்து, ஊழல் தடுப்பு வழக்குகளை விசாரிக்கும் சிறப்பு கோர்ட்டுக்கு ஆவணங்களை அனுப்பினர்.