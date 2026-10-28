2 மணி நேரம் மட்டுமே ஆபீஸ் வருகிறார்: டியூகாஸ் அதிகாரி மீது நிர்வாகிகள் புகார்
2 மணி நேரம் மட்டுமே ஆபீஸ் வருகிறார்: டியூகாஸ் அதிகாரி மீது நிர்வாகிகள் புகார்
UPDATED : செப் 23, 2026 04:11 PM
ADDED : செப் 23, 2026 01:41 PM
கோவை: துடியலூர் கூட்டுறவு விவசாய சேவா சங்கமான டியூகாஸ் நிறுவனத்தின் நிர்வாகிகள் கலெக்டரிடம் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
புகாரில் கூறியதாவது:
டியூகாஸ் மேலாண்மை இயக்குனர், ஒழுங்காக பணிக்கு வருவதில்லை. 15 முதல் 19 வரை வரவே இல்லை. 17ம் தேதி பிற்பகல் 3:30 மணிக்கு வந்தார். 5:30 க்கு போய்விட்டார். ஒரு வாரத்தில் மொத்தம் 2 மணி நேரம் மட்டுமே அலுவலகத்தில் இருந்துள்ளார். இதனால் பணிகள் தாமதம் ஆகிறது.
அவர் பொறுப்பேற்றது முதல் கீழ்நிலை ஊழியர்கள், தினக்கூலி, ஒப்பந்த பணியாளர்களை சொந்த வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட பணிகளுக்கு பயன்படுத்துகிறார். இதற்கான ஆதாரங்கள் சி.சி.டி.வி. பதிவுகளில் உள்ளன.
ஏற்கனவே புகார் தெரிவித்து, மத்திய கூட்டுறவு வங்கி மேலாண்மை இயக்குனர் விசாரணை செய்தார். ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை. கலெக்டர் தலையிட்டு நியாயம் வழங்க வேண்டும்.