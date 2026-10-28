அத்துமீறி மரங்கள் வெட்டி அகற்றம் அபராதம் விதிக்க அதிகாரிகள் ஆய்வு
அத்துமீறி மரங்கள் வெட்டி அகற்றம் அபராதம் விதிக்க அதிகாரிகள் ஆய்வு
ADDED : செப் 23, 2026 01:11 PM
பூலுவபட்டி: வடிவேலம்பாளையம் அரசு பள்ளி அருகே சாலையோரம் இருந்த மரங்களை அனுமதியின்றி சிலர் வெட்டி அகற்றினர். ஆலாந்துறை ஆர்.ஐ.,கலைவாணி, பூலுவபட்டி வி.ஏ.ஓ., தயாளன் சென்று பார்த்தார்.
சாலையோரம் இருந்த இரு கடம்பம்,வேம்பு மரங்கள், ஒரு சப்போட்டா என, 5 மரங்களை வெட்டி அகற்றியது தெரியவந்தது. வருவாய் ஆய்வாளர் கலைவாணி, பேரூர் தாசில்தாருக்கு அறிக்கை அளித்தார்.
வெட்டிய மரத்தில், நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கான கருப்பு,வெள்ளை பெயிண்ட் அடித்திருந்தது. ஆனால் வருவாய்த்துறைக்கு சொந்தமான இடத்தில் மரங்கள் இருந்ததாக அதிகாரிகள் கூறினர்.
பேரூர் தாசில்தார் சுரேஷ் கூறியதாவது: நத்தம் புறம்போக்கு நிலத்தில் இருந்த, 5 மரங்களை, அப்பகுதி மக்கள் இணைந்து, கோயில் ராஜகோபுரம் கட்ட இடையூறாக இருப்பதாக கூறி, அனுமதி பெறாமல் வெட்டி அகற்றியுள்ளனர். மரங்களின் மதிப்பு குறித்து வனத்துறையிடம் கேட்டுள்ளோம். வந்ததும் அபராதம் விதிக்க, தெற்கு ஆர்.டி.ஓ.வுக்கு அறிக்கை அனுப்புவோம்.