/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மோசமான சாலையால் விபத்து கண்டுகொள்ளாத அதிகாரிகள்
UPDATED : அக் 20, 2026 07:58 PM
ADDED : அக் 20, 2026 07:56 PM
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அன்னூர்: அன்னூர், மெயின் ரோட்டில், சேதமடைந்த சாலையால், தினமும் விபத்து நடக்கிறது.
அன்னூர் மெயின் ரோட்டில், சத்தி ரோடு, அவிநாசி ரோடு பிரியும் சந்திப்பில், சாலை மிகவும் சேதம் அடைந்துள்ளது. இதனால் இருசக்கர வாகனத்தில் வருவோர் தினமும் விழுந்து விபத்துக்கு உள்ளாகின்றனர்.
இதுகுறித்து தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் அன்னூர் பேரூராட்சி அலுவலகத்தில் பலமுறை புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
'மாவட்ட நிர்வாகம் உடனடியாக பெரும் விபத்து நடக்கும் முன்பு, உயிரிழப்பு ஏற்படும் முன்பு இந்த சேதமடைந்த சாலையை சரி செய்ய வேண்டும்,' என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.