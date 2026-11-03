மக்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சு வெற்றி மழைநீர் வடிகால் பணி மீண்டும் துவக்கம்
மக்களுடன் அதிகாரிகள் பேச்சு வெற்றி மழைநீர் வடிகால் பணி மீண்டும் துவக்கம்
UPDATED : நவ 02, 2026 03:59 PM
ADDED : நவ 02, 2026 03:54 PM
காரமடை: காரமடை நகராட்சி 10-வது வார்டுக்கு உட்பட்ட கெம்பே கவுடர் காலனி பகுதியில், 15-வது நிதிக்குழு மானியத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.6.90 லட்சம் மதிப்பீட்டில் மழைநீர் வடிகால் அமைக்க கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 16ம் தேதி நிர்வாக அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
அதன்படி, 127 மீட்டர் நீளத்திற்கு வடிகால் அமைக்க திட்டமிடப்பட்டு, முதற்கட்டமாக 60 மீட்டர் நீளத்திற்கான பணிகள் முழுமையாக முடிவடைந்தன. எனினும், மீதமுள்ள 67 மீட்டர் தூரத்திற்கு மழைநீர் வடிகால் அமைக்க அப்பகுதி பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் பணி பாதியிலேயே நிறுத்தப்பட்டது.
நகராட்சி கமிஷனர் கோபிநாத், பொதுப்பணி மேற்பார்வையாளர் சிவக்குமார் சம்பந்தப்பட்ட பகுதிக்கு சென்று, பொதுமக்களுடன் பேச்சு நடத்தினர். அதிகாரிகளின் விளக்கத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டனர்.
பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட மழைநீர் வடிகால் அமைக்கும் பணி தற்போது மீண்டும் துவங்கப்பட்டு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
படம் :- திரு. பாலாஜி.