வாழை தோட்டங்களில் அதிகாரிகள் ஆய்வு

UPDATED : அக் 09, 2026 08:55 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:54 PM
அன்னுார்: சுழற்காற்றில் பாதித்த தோட்டங்களில் தோட்டக்கலை துறை அதிகாரிகள் கணக்கெடுப்பு நடத்தினர்.
அன்னுார் வட்டாரத்தில், 2,000 ஏக்கருக்கும், அதிகமான பரப்பளவில், நேந்திரன், கதலி, ரோபஸ்டோ ரக வாழைகள் பயிரிடப்பட்டுள்ளன. இரண்டு நாட்களுக்கு முன், அதிகாலையில் சுழற்காற்றுடன் மழை பெய்தது. இதில் சொக்கம்பாளையம், கதவுகரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல ஆயிரம் வாழை மரங்கள் முறிந்து விழுந்தன.
நேற்று தோட்டக்கலைத்துறை உதவி இயக்குனர் மதுபாலா, உதவி அலுவலர் ரேவதி ஆகியோர் சொக்கம்பாளையத்தில் பாதிக்கப்பட்ட தோட்டங்களில் ஆய்வு செய்து கணக்கெடுப்பு நடத்தினர். கதவுகரையில் வேளாண் உதவி அலுவலர் ஜனனி ஆய்வு செய்தார். வடவள்ளி பகுதியில் உதவி வேளாண் அலுவலர் மனோகரன் ஆய்வு செய்தார்.
அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘முதற்கட்ட கணக்கெடுப்பில், 6,000 வாழைகள் சேதமடைந்தது தெரியவந்துள்ளது’ என்றனர்.
விவசாயிகள் கூறுகையில், ‘நேந்திரன் வாழை ஒரு தார் 900 ரூபாய்க்கு விற்பனை ஆகிறது; அதற்கேற்ப இழப்பீடு தர வேண்டும்’ என்றனர்.