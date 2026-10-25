சாய தொழிற்சாலையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு: சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு புகார் எதிரொலி
சாய தொழிற்சாலையில் அதிகாரிகள் ஆய்வு: சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு புகார் எதிரொலி
UPDATED : அக் 06, 2026 10:10 PM
ADDED : அக் 06, 2026 05:44 PM
மேட்டுப்பாளையம்: மேட்டுப்பாளையத்தில் சாய தொழிற்சாலையில் இருந்து சுற்றுச்சூழலைப் பாதிக்கும் புகை வெளியேறுவதாக புகார் எழுந்ததை அடுத்து, மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் அங்கு ஆய்வு நடத்தினர்.
மேட்டுப்பாளையம் நெல்லித்துறை சாலையில் துணிகளுக்கு சாயம் ஏற்றும் தனியார் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இங்கிருந்த துர்நாற்றத்துடன் வெளியேறும் புகையால் சுற்றுப்பகுதி மக்கள் உடல் உபாதைக்கு ஆளாவதாக புகார் எழுந்தது.
இதுகுறித்து, கோவை வடக்கு மாவட்ட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகளின் கவனத்துக்கு மேட்டுப்பாளையம் எம்.எல்.ஏ., சுனில் ஆனந்த் கொண்டு சென்றார்.
இதையடுத்து, எம்.எல்.ஏ., மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பிரிவு பொறியாளர் சத்தியன், உதவிப் பொறியாளர் கார்வேந்தன் உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், தனியார் தொழிற்சாலையில் ஆய்வு நடத்தினர்.
தொழிற்சாலை வளாகம், கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், சாயம் ஏற்றும் இடம், புகை வெளியேறும் பகுதி உள்ளிட்ட இடங்களில் ஆய்வு நடந்தது.
ஆய்வுக்குப் பின் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
இந்த தொழிற்சாலையில் இருந்து வெளியேறும் புகையில், நச்சு, அல்லது மாசு அரசால் அனுமதிக்கப்பட்ட அளவுக்குள்தான் உள்ளது. புகையின் தரம், இப்பகுதி காற்றின் தரம் ஆகியவை, மாசுக்கப்பட்டு வாரியத்தின் ஆன்லைன் அமைப்பு வாயிலாக, 24 மணி நேரமும் கண்காணித்து வருகிறோம். இவ்வாறு, அவர்கள் தெரிவித்தனர்.