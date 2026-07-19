கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த தயக்கம்: கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த தயக்கம்: கண்டு கொள்ளாத அதிகாரிகள்
UPDATED : ஜூலை 19, 2026 08:06 PM
ADDED : ஜூலை 19, 2026 06:50 PM
வால்பாறை: வால்பாறை நகரில் கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த, அதிகாரிகள் தயக்கம் காட்டுவதால் மக்கள் கடும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர்.
வால்பாறை நகரம், ஒரு கி.மீ., சுற்றளவில் அமைந்துள்ளது. பொள்ளாச்சி - வால்பாறை மெயின் ரோட்டில் இந்நகரம் அமைந்துள்ளதால், இடநெருக்கடியாலும், போக்குவரத்து நெரிசலாலும் மக்கள் நாள் தோறும் தவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், சுற்றுலா நகரமான வால்பாறையில், சமீப காலமாக கால்நடைகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக காணப்படுகிறது.
ஆடு, மாடு, தெருநாய் போன்றவை நடுரோட்டில் உலா வருவதால், வாகனங்கள் செல்ல முடியாமலும், பொதுமக்கள் ரோட்டில் நடந்து செல்ல முடியாமலும் அவதிப்படுகின்றனர்.
குறிப்பாக இருசக்கரவானங்களில் செல்பவர்கள் கால்நடைகளின் நடமாட்டத்தால், விபத்தில் சிக்கி காயமடையும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. நகரில் நடமாடும் கால்நடைகளை கட்டுப்படுத்த, நகராட்சி அதிகாரிகளும் எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காததால், மக்கள் கடும் அதிருப்தியில் உள்ளனர்.
பொதுமக்கள் கூறியதாவது:
சுற்றுலாபயணியர் அதிக அளவில் வந்து செல்லும் வால்பாறை நகரில், ரோடு மிகவும் குறுகலாக உள்ளதால், அடிக்கடி போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. நகரில் ரோட்டிலேயே கால்நடைகளின் நடமாட்டமும் அதிக அளவில் உள்ளது.
இதனால், ரோட்டில் நிம்மதியாக நடந்து செல்ல முடியாத நிலை உள்ளது. இந்த பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீர்வு காணும் வகையில், ரோட்டில் கேட்பாரற்று சுற்றும் கால்நடைகளை பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். கால்நடைகளை அவிழ்த்து விடும் உரிமையாளர்களுக்கு, நகராட்சி அதிகாரிகள் பாரபட்சமின்றி உடனடியாக அபராதம் விதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு தெரிவித்தனர்.