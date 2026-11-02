நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் தயக்கம்
நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அப்புறப்படுத்த அதிகாரிகள் தயக்கம்
UPDATED : நவ 01, 2026 04:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 04:14 PM
வால்பாறை: வால்பாறையில், நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளை நகராட்சி அதிகாரிகள் அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என, மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
வால்பாறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட பல்வேறு இடங்களில், சாலையோரமாக உணவு, காய்கறிகள், பழக்கடைகள் உள்ளன. வால்பாறை நகர், ரொட்டிக்கடை, சோலையாறு நகர் உள்ளிட்ட பகுதியில், மத்திய அரசு திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்ட தள்ளுவண்டி கடைகளும் உள்ளன.
இந்நிலையில், வால்பாறை நகரில் நகராட்சி சார்பில் மக்கள் நடந்து செல்ல அமைக்கப்பட்ட நடைபாதையை ஆக்கிரமித்து, வியாபாரிகள் கடைகளை வைத்து இடையூறு செய்துள்ளனர். நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை நகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்ற வேண்டும் என, மக்கள் தொடர்ந்து கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.
நகராட்சி கவுன்சிலர்கள் கூறுகையில், ‘சுற்றுலா பயணியர் அதிக அளவில் வந்து செல்லும் வால்பாறையில், சமீப காலமாக ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்து உள்ளன. இது குறித்து நகர் மன்ற கூட்டத்தில் புகார் தெரிவித்தும், அதிகாரிகள் இது வரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை,’ என்றனர்.
நகராட்சி பொறியாளர் ஆறுமுகத்திடம் கேட்ட போது, ‘‘நெடுஞ்சாலைத்துறை, வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளுடன் இணைந்து தான், இந்த ஆக்கிரமிப்பு கடைகளை அகற்ற வேண்டிய நிலை உள்ளது. பொதுமக்களுக்கும், போக்குவரத்துக்கும் இடையூறாக வைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளை அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,’’ என்றார்.