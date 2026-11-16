எஸ்டேட் ரோடுகள் படுமோசம் சீரமைக்க தயங்கும் அதிகாரிகள்
எஸ்டேட் ரோடுகள் படுமோசம் சீரமைக்க தயங்கும் அதிகாரிகள்
UPDATED : நவ 16, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 15, 2026 07:42 PM
வால்பாறை: வால்பாறை நகராட்சிக்கு உட்பட்ட, பல்வேறு எஸ்டேட் பகுதியில் உள்ள ரோடுகள் பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாத நிலையில், கரடு, முரடாக உள்ளது.
குறிப்பாக, வாட்டர்பால்ஸ் பேக்டரி முதல் 8ம் நெம்பர் வரையிலான ரோடு, வாகமலை, ஈட்டியார், கல்லார், சோலையாறு, உபாசி உள்ளிட்ட பல்வேறு எஸ்டேட்களில் குண்டும், குழியுமாக உள்ள ரோடுகள் பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாமல் உள்ளது.
தொழிலாளர்கள் கூறியதாவது:
வால்பாறை நகராட்சி சார்பில், எஸ்டேட் பகுதியில் ரோடு, தெருவிளக்குகள், பயணியர் நிழற்கூரை பராமரிக்கப்படுகிறது. பெரும்பாலான வளர்ச்சிப்பணிகள் நகரில் மட்டுமே நடக்கிறது. எஸ்டேட் பகுதியில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தர நகராட்சி அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
குறிப்பாக, வனவிலங்குகள் நடமாட்டம் மிகுந்த எஸ்டேட் பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக சீரமைக்கப்படாத ரோடுகளை சீரமைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.
நகராட்சி பொறியாளர் ஆறுமுகம் கூறியதாவது:
வால்பாறையை சுற்றியுள்ள எஸ்டேட் பகுதியில், மிகவும் பழுதடைந்த நிலையில் உள்ள ரோடுகள் கணக்கெடுப்பு பணி நடக்கிறது. மேற்படி ரோடுகள் எஸ்டேட்க்கு சொந்தமானதாக இருப்பதாலும், அவர்கள் தடையின்மை சான்று வழங்குவதில் தாமதம் ஏற்படுத்துவதாலும் சீரமைப்பு பணி செய்ய முடியவில்லை.
முறைப்படி தனியார் எஸ்டேட் நிர்வாகங்கள் ரோட்டை நகராட்சி வசம் ஒப்படைத்தால் மட்டுமே, ரோடுகளை சீரமைக்க முடியும்.
இவ்வாறு, கூறினர்.