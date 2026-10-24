சிறுவர் பூங்காவில் இளைஞர்கள் எச்சரித்து அனுப்பிய அதிகாரிகள்
சிறுவர் பூங்காவில் இளைஞர்கள் எச்சரித்து அனுப்பிய அதிகாரிகள்
UPDATED : அக் 19, 2026 02:05 PM
ADDED : அக் 19, 2026 02:02 PM
வால்பாறை: வால்பாறை சிறுவர் பூங்காவில், இளைஞர்கள் விளையாடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் என நகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
வால்பாறை புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில், மத்திய அரசின் அம்ரூட் திட்டத்தின் கீழ், 42 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் சிறுவர் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. பணி நிறைவடைந்த நிலையில் கடந்த மார்ச் மாதம் காணாலி வாயிலாக முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் பூங்காவை திறந்து வைத்தார்.
இந்நிலையில், குழந்தைகள் பயன்பாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்ட பூங்கா, கடந்த சில மாதங்களாக பூட்டி இருந்ததால், குழந்தைகள் விளையாட முடியாமல் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பினர்.
த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்த பின், சிறுவர் பூங்கா பயன்பாட்டிற்காக திறக்கப்பட்டது. ஆனால் சில நாட்களாக சிறுவர் பூங்காவில், இளைஞர்கள் விளையாடுவதால் குழந்தைகள் பூங்காவிற்குள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இது குறித்து, நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் குழந்தைகளின் பெற்றோர் புகார் தெரிவித்தனர்.
இதனையடுத்து, அங்கு சென்ற நகராட்சி பொறியாளர் ஆறுமுகம், சிறுவர் பூங்காவினுள் விளையாடி கொண்டிருந்த இளைஞர்களிடம், குழந்தைகள் மட்டுமே விளையாடக்கூடிய பூங்காவில் நீங்கள் விளையாடக்கூடாது என, எச்சரித்து அனுப்பினார்.
மேலும், பூங்காவில் குழந்தைகள் தவிர வேறு யாரும் உள்ளே விளையாட அனுமதிக்காத அளவில், நகராட்சி பணியாளர்களை நியமித்து, கண்காணிக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, பெற்றோரிடம் உறுதியளித்து உள்ளார்.