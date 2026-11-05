முதியோருக்கான குடியிருப்புகள் ‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ துவக்கம்
முதியோருக்கான குடியிருப்புகள் ‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ துவக்கம்
UPDATED : நவ 04, 2026 10:29 AM
ADDED : நவ 04, 2026 10:24 AM
கோவை: பொள்ளாச்சி அருகே பெரியநெகமம் சின்னேரிபாளையத்தில், முதியோருக்கான நவீன வாடகைக் குடியிருப்பான ‘யெல்லோ டியூலிப்ஸ்’ அமைக்கப்பட்டுள்ளது. எட்டரை ஏக்கர் பரப்பளவில், முதல் கட்டமாக 36 வீடுகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
உணவு, தங்குமிடம், செவிலியர் சேவை, தியான அறை, நடைப்பயிற்சி பாதை, முதியோருக்கு ஏற்ற உடற்பயிற்சிக் கூடம், நூலகம் உள்ளிட்ட வசதிகள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தென்னை மரங்களுக்கு நடுவே அமைந்துள்ளன. நெகமம் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து அரை கி.மீ. தொலைவில் உள்ளது.
சுயாதீன வாழ்க்கை, உதவி பெறும் வாழ்விட வசதி, முதியோர் பராமரிப்பு ஆகிய மூன்று அம்சங்கள் அமைந்துள்ள ஒரே யூனிட் இதுதான் என்றார் நிறுவனர் சந்திரன் நடராஜன்.
குடியிருப்பை திறந்து வைத்து ஐ.ஏ.எஸ். அதிகாரி முருகானந்தம் பேசுகையில், ‘‘2035-ம் ஆண்டில் இந்திய மக்கள் தொகையில் 20 சதவீதம் பேர் மூத்த குடிமக்களாக இருப்பார்கள். அதனால் தொலைநோக்கு பார்வையில் இந்த வீடுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது வரவேற்கத்தக்கது’’ என்றார்.