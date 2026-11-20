விளையாட்டு வீரர்கள் கனவை நிறைவேற்ற வருகிறது ஒலிம்பிக் அகாடமி! இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் அடுத்த வாரம்
விளையாட்டு வீரர்கள் கனவை நிறைவேற்ற வருகிறது ஒலிம்பிக் அகாடமி! இடம் தேர்வு செய்யும் பணிகள் அடுத்த வாரம்
ADDED : நவ 19, 2026 08:14 PM
கோவை: கோவை விளையாட்டு வீரர்களின் திறமைக்கு தீனி போடும் விதமாக, இங்கு ஒலிம்பிக் அகாடமி அமையவுள்ளது. இதற்கான பணி அடுத்த வாரம் துவங்கவுள்ளது.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம்(எஸ்.டி.ஏ.டி.) மாணவ, மாணவியரிடம் மறைந்துள்ள விளையாட்டு திறமைகளை ஊக்குவிக்கவும், அவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு செல்லும் விதமாகவும் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது.
அந்த வகையில், ஒலிம்பிக் போட்டியில் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகம் பங்கேற்பதற்கு பயிற்சி அளிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன. ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் ரூ.42.90 கோடியில் தமிழ்நாடு ஒலிம்பிக் நீர் விளையாட்டு அகாடமி துவங்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர்ந்து, கோவை, சென்னை, திருவண்ணாமலை, நாகை, பரமக்குடி மாவட்டங்களிலும் ஒலிம்பிக் அகாடமி அமைக்க நிலம் தேர்வு செய்யும் வேலை துவங்கப்பட்டுள்ளது. கோவையில் பயிற்சிகளுக்கும், போட்டிகள் நடத்தவும் கோவை நேரு ஸ்டேடியம் பிரதானமாக உள்ளது.
அங்கு கால்பந்து, தடகளம் போன்ற போட்டிகளை சில சமயங்களில் ஒருசேர நடத்த வேண்டியுள்ளது. ஸ்டேடியம் எதிரே பூப்பந்தாட்டம், கபடி, வாலிபால் போட்டிகளுக்கு உள்விளையாட்டு அரங்கு உள்ளது. இப்படியிருக்க, 20 ஏக்கரில் ஒலிம்பிக் அகாடமியும் வரவுள்ளது, எங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் என்கின்றனர் விளையாட்டு வீரர்கள்.
‘‘ஒலிம்பிக் அகாடமி அமைப்பதற்கான இடம் தேர்வு செய்ய, அமைக்கப்பட்டுள்ள தனி குழு கோவையில் அடுத்த வாரம் பணிகளை துவங்கும். என்னென்ன விளையாட்டுகளை அகாடமியில் உட்படுத்துவது என ஆலோசித்து அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்பப்படும்,’’ என்றார், மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் புவனேஸ்வரி.