அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு செல்ல 2 கி.மீ., தூரம் நடக்க வேண்டும்
அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு செல்ல 2 கி.மீ., தூரம் நடக்க வேண்டும்
UPDATED : நவ 09, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 08, 2026 07:14 PM
அன்னூர்: அன்னூர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளிக்கு, டவுன் பஸ் இல்லாததால், 2 கி.மீ., தூரம் மாணவ, மாணவியர் நடந்து செல்கின்றனர்.
அன்னூர், அவிநாசி சாலையில், அமரர் முத்து கவுண்டர் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி செயல்படுகிறது. இப்பள்ளியில், ஆறு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை, 1,100 மாணவ, மாணவியர் படித்து வருகின்றனர்.
இதில் பலர் கிராமங்களில் இருந்து டவுன் பஸ்களில் அன்னூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வருகின்றனர். பின்னர் அங்கிருந்து அவிநாசி சாலையில், 2 கி.மீ., தொலைவுக்கு நடந்து பள்ளிக்கு செல்கின்றனர். சாதாரண நாட்களை விட, மழைக்காலங்களில் மாணவ மாணவியர் சிரமப்படுகின்றனர். நனைந்தபடிதான் பள்ளியை சென்றடைகின்றனர்.
பள்ளி பெற்றோர் ஆசிரியர் கழக தலைவர் கார்த்திகேயன் கூறுகையில், காலை 8:00 மணிக்கு அன்னூரில் இருந்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி வரை, ஒரு டவுன் பஸ் இயக்கப்பட்டால், மாணவ, மாணவியரின் சிரமம் குறையும்.
இது குறித்து அன்னூரில் உள்ள அரசு போக்குவரத்து கழக கிளை மேலாளரிடமும், கோவை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்திலும், பெற்றோர் ஆசிரியர் கழகம் சார்பில் மனு அளித்துள்ளோம். அரசு பள்ளி நேரத்தில் டவுன் பஸ் இயக்கி மாணவர்களின் சிரமத்தை போக்க வேண்டும்,'' என்றார்.