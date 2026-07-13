மாநகராட்சிக்கு சொத்து வரி நிலுவை நுாறு பேர் ரூ.4 கோடி பாக்கி
மாநகராட்சிக்கு சொத்து வரி நிலுவை நுாறு பேர் ரூ.4 கோடி பாக்கி
ADDED : ஜூலை 13, 2026 08:39 AM
கோவை: மாநகராட்சிக்கு சுமார் 6 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்கள் உள்ளனர். 2025 -- 26 நிதியாண்டு வரை வரி செலுத்தாதவர்களின் பட்டியலை மாநகராட்சி நிர்வாகம் வெளியிட்டுள்ளது.
'அரையாண்டு வரியாக ரூ.1 கோடியே 19 லட்சத்து 88 ஆயிரத்து 660, முந்தைய ஆண்டுகளில் வைத்துள்ள நிலுவையாக ரூ.4 கோடியே 26 லட்சத்து 46 ஆயிரத்து 325 செலுத்த வேண்டியுள்ளது. ரூ.11 லட்சத்து 98 ஆயிரத்து 200 அபராதம், பயனாளர் கட்டணமாக ரூ.9 லட்சத்து 31 ஆயிரத்து 018 செலுத்த வேண்டியுள்ளது. மொத்தமாக மாநகராட்சிக்கு ரூ.4 கோடியே 47 லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 543 வரி வர வேண்டியுள்ளது' என்று மாநகராட்சி கூறியுள்ளது.
மாநகராட்சி வெளியிட்டுள்ள பட்டியலில் குளறுபடி உள்ளதாகவும், இதில் கோடிக்கணக்கில் வரி நிலுவையில் வைத்துள்ளவர்களின் பெயர் வெளியிடப்படவில்லை என்றும் புகார் எழுந்துள்ளது.
சமூக ஆர்வலர்கள் கூறுகையில், மாநகராட்சிக்கு மொத்தமாக ரூ. 57 கோடியே 75 லட்சத்து 49 ஆயிரத்து 581 கோடி வரி நிலுவையில் உள்ளது. மாநகராட்சிக்கு அதிக வரி நிலுவையில் வைத்துள்ள முதல் 100 பட்டியலில் அரசு மருத்துவமனை, ஈ.எஸ்.ஐ. மருத்துவமனை, டைடல் பார்க், கலெக்டர் அலுவலகம், டெலிபோன் எக்ஸ்சேஞ்ச், மாவட்ட காவல் அலுவலகம் உள்ளிட்ட அரசு அலுவலகங்கள் மற்றும் ஏராளமான தனியார் நிறுவனங்கள் உள்ளன.
ஆனால் மாநகராட்சி நிர்வாகம் அவர்களின் பெயர்களை பட்டியலில் வெளியிடவில்லை. சாமானிய மக்களிடம் கறார் காட்டும் அரசு நிர்வாகம், கோடிக்கணக்கில் வரி நிலுவையில் உள்ள பெரு நிறுவனங்களின் பட்டியலை ஏன் இணையதளத்தில் வெளியிடவில்லை என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
மாநகராட்சி மழுப்பல் மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் விளக்கம் கேட்டதற்கு, 'இந்த பட்டியலில் 2026--27 நிதியாண்டுக்கான வரி நிலுவை குறித்த விபரம் இருக்காது. 2025--26 நிதியாண்டு மற்றும் அதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் நிலுவையில் வைத்தவர்களின் விபரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்றங்களில் வழக்கு நிலுவையில் உள்ளவர்களின் நிலுவை தொகையை இதில் குறிப்பிடவில்லை' என்றனர்.