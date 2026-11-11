/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/வாகன விபத்தில் ஒருவர் காயம்
ADDED : நவ 10, 2026 06:11 PM
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கிணத்துக்கடவு: கிணத்துக்கடவில் பைக் மீது தனியார் பஸ் மோதிய விபத்தில், ஒருவர் காயமடைந்தார்.
கிணத்துக்கடவு பகவதிபாளையத்தை சேர்ந்தவர் கிருஷ்ணசாமி, 53. இவர், நேற்று (நவ.,9) மாலை, கிணத்துக்கடவு செக்போஸ்ட் அருகே ரோட்டோரம் பைக்கில் சென்றார். அப்போது இவரின் பின்னால் நெகமத்தை சேர்ந்த விக்னேஷ், 34, என்பவர் ஓட்டி வந்த தனியார் டவுன் பஸ், பைக் மீது மோதியது.
விபத்தில், தலையில் படுகாயமடைந்த கிருஷ்ணசாமியை அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு பொள்ளாச்சி அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக அனுப்பினர். இது குறித்து, கிணத்துக்கடவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரிக்கின்றனர்.