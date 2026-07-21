ஒரு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் : விற்பனைக்கு பதுக்கியவர் கைது
ஒரு கிலோ கஞ்சா பறிமுதல் : விற்பனைக்கு பதுக்கியவர் கைது
UPDATED : ஜூலை 21, 2026 06:13 PM
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:11 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே, விற்பனைக்காக வைத்து இருந்த, ஒரு கிலோ,100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்து, ஒருவரை மேற்கு போலீசார் கைது செய்தனர்.
பொள்ளாச்சி மேற்கு போலீஸ் எஸ்.ஐ., பழனி மற்றும் போலீசார், மீன்கரை ரோடு சீனிவாசபுரம் பகுதியில் வாகன சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, சந்தேகப்படும்படி இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த நபரை சோதனை செய்தனர்.
அப்போது, அவரிடம், 100 கிராம் கஞ்சா இருந்தது. இதையடுத்து, அவரிடம் போலீசார் விசாரணை செய்ததில், சூளேஸ்வரன்பட்டியை சேர்ந்த வெங்கடேஷ்,27, என்பதும், மகாராஷ்டிராவை சேர்ந்த பெண்ணை திருமணம் செய்து கொண்டதும் தெரிந்தது.
மகாராஷ்டிராவில் இருந்து வரும் போது, மூன்று கிலோ கஞ்சா வாங்கி வந்து, அதில் இரண்டு கிலோ விற்பனை செய்துள்ளார். வீட்டில், ஒரு கிலோ கஞ்சா இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, வீட்டுக்கு சென்று சோதனை செய்து கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தனர். மொத்தம், ஒரு கிலோ, 100 கிராம் கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்த போலீசார், அவரை கைது செய்தனர்.