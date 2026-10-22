/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மது பாட்டில்களுடன் ஒருவர் கைது
UPDATED : அக் 09, 2026 10:01 PM
ADDED : அக் 09, 2026 07:36 PM
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அன்னுார்: அன்னுார் அருகே மது பாட்டில்களுடன் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கணேசபுரம் பஸ் ஸ்டாப் அருகே, நேற்று மதியம் சட்டவிரோதமாக மது விற்பனை செய்ய முயன்ற, சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியை சேர்ந்த ஜஸ்டின் பிரபு, 34 பிடிபட்டார். அவரிடம் இருந்து 18 மது பாட்டில்களும், 350 ரூபாயும் கைப்பற்றப்பட்டது. எஸ்.ஐ., அழகேசன் மற்றும் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து, ஜஸ்டின் பிரபுவை, அன்னுார் கோர்ட்டில் ஆஜர்படுத்தினர். சட்டவிரோத மது விற்பனை குறித்து தகவல் தெரிந்தால், அன்னுார் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு 94981 01173 என்னும் மொபைல் எண்ணில் தகவல் தெரிவிக்கலாம் என, போலீசார் தெரிவித்தனர்.