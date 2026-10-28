UPDATED : அக் 27, 2026 08:48 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:44 PM
கருமத்தம்பட்டி:
செம்மாண்டாம்பாளையம் அரசு உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு, இணைய வழி குற்றத்தடுப்பு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
கருமத்தம்பட்டி அடுத்த செம்மாண்டாம் பாளையம் அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியில், இணைய வழி குற்றத்தடுப்பு மற்றும் போதை பொருள் பாதிப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
கோவை சைபர் கிரைம் எஸ்.ஐ., லூர்து ராஜ் பேசியதாவது:
செல்போன் பயன்பாட்டுக்கு வந்தபின், இணைய வழி குற்றங்கள் மற்றும் மோசடிகள் அதிகம் நடக்கின்றன. இணையத்தை பயன்படுத்துவோர் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும். அடையாளம் தெரியாத எண்ணில் இருந்து பேசி, வங்கி கணக்கு, பின் நெம்பர் கேட்போரை நம்பக்கூடாது. போலியான விளம்பரங்களை கொண்டு, தொழில் துவங்கினால், ஏராளமான பணம் சம்பாதிக்கலாம், அதற்கு முன் பணம் அனுப்ப கேட்பார்கள். அவர்களையும் நம்ப கூடாது. இதுபோன்ற மோசடியால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், 24 மணி நேரத்துக்குள், 1930 என்ற எண்ணில் புகார் தரவேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
போலீஸ்காரர் சுரேஷ் பேசுகையில், போதை பொருட்கள் நடமாட்டம் குறித்து தெரிந்தால் அருகில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு தகவல் அளிக்கலாம். எந்த பிரச்னையாக இருந்தாலும் பெற்றோரிடம் கூறுங்கள்,' என்றார்.
தலைமையாசிரியர் சுஜாதா, ஆசிரியர்கள் கோபாலகிருஷ்ணன், சிவசுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.