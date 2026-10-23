ஆன்லைன் டிரேடிங் விளம்பரங்கள் சைபர் கிரைம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
ஆன்லைன் டிரேடிங் விளம்பரங்கள் சைபர் கிரைம் போலீஸ் எச்சரிக்கை
UPDATED : அக் 22, 2026 06:17 PM
ADDED : அக் 22, 2026 06:14 PM
கோவை: நரசிம்மநாயக்கன்பாளையம் தனியார் நிறுவன ஊழியர் கிருஷ்ணபிரசாத். சமூகவலைத்தளங்களில் வந்த டிரேடிங் விளம்பரங்களை பார்த்து அதில் தனது பெயரை பதிவு செய்தார்.
அதை பார்த்த சிலர் அவரை தொடர்பு கொண்டு ”எங்கள் ஆன்லைன் டிரேடிங் மூலம் சில நாட்களிலேயே லட்சக்கணக்கில் லாபம் பார்த்தவர்கள் இவர்கள்” என்று போலி பதிவுகளை காட்டினர். அவரும் நம்பி, அவர்கள் கூறிய செயலியை பதிவிறக்கம் செய்து, சுய விவரங்களை அப்டேட் செய்தார். ரூ.11.10 லட்சத்தை அவர்கள் கூறிய வங்கி கணக்கிற்கு அனுப்பினார்.
அதோடு முடிந்தது. போன் போட்டாலே எடுக்காமல் அவர்கள் ஏமாற்றினர். புகாரின் பேரில் சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.
”ஆன்லைன் டிரேடிங் செய்ய ஆர்வமுள்ளவர்கள் அதிகாரபூர்வ இணையதளங்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். சமூக ஊடக விளம்பரங்களை நம்பி தெரியாதவர்களுக்கு பணம் அனுப்ப கூடாது” என்று அதிகாரிகள் கூறினர்.