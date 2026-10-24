ஆன்லைன் வேலை, கிரெடிட் கார்டு மோசடி: 3 பேரின் ரூ.6 லட்சம் போச்சு
ஆன்லைன் வேலை, கிரெடிட் கார்டு மோசடி: 3 பேரின் ரூ.6 லட்சம் போச்சு
UPDATED : அக் 23, 2026 07:23 PM
ADDED : அக் 23, 2026 07:18 PM
கோவை: ஆன்லைனில் பகுதி நேர வேலை தருவதாக கூறி முதலீடு செய்ய வைத்து பணம் பறிப்பது, கிரெடிட் கார்டு வரம்பை அதிகரிப்பதாக கூறி மோசடி செய்வது போன்ற சைபர் குற்றங்களில், கோவையை சேர்ந்த 3 பேர் 5.99 லட்சம் ரூபாயை இழந்துள்ளனர்.
* பட்டணம் பகுதியை சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் ஒருவருக்கு, டெலிகிராம் வாயிலாக பகுதி நேர வேலை தொடர்பான தகவல் வந்துள்ளது. மர்ம நபர்கள் தெரிவித்தது போல், பல தவணைகளில் 2.72 லட்சம் ரூபாயை முதலீடு செய்துள்ளார். முதலீட்டு பணமோ, லாபமோ கிடைக்காததால் சைபர் கிரைம் போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார்.
* வால்பாறையை சேர்ந்த குடும்பத் தலைவி ஒருவருக்கு டெலிகிராம் வாயிலாக, ‘கையில் எழுதி தருதல்’ பகுதி நேர வேலை தொடர்பான ஆபர் தகவல் வந்துள்ளது. பொருட்கள், பதிவு கட்டணங்களுக்காக பணம் செலுத்தியதில் அவருக்கு 2.08 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
* பொள்ளாச்சியை சேர்ந்த தொழிலதிபர் ஒருவரிடம் போனில் பேசிய மர்ம நபர், ரிசர்வ் வங்கி பெயரில் கிரெடிட் கார்டு வரம்பை அதிகரித்து தருவதாக கூறியுள்ளார். தனது கிரெடிட் கார்டு வாயிலாக பணப்பரிவர்த்தனை செய்த வகையில், அவருக்கு 1.17 லட்சம் ரூபாய் இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்டவர்கள் அளித்த புகார்களின்படி, மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.