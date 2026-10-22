பெண்கள் மட்டுமே டிரிப் போகலாம்! பயப்படாம வாங்க இனி... அழைக்கிறார் கோவை ஜினி
பெண்கள் மட்டுமே டிரிப் போகலாம்! பயப்படாம வாங்க இனி... அழைக்கிறார் கோவை ஜினி
UPDATED : அக் 10, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 09, 2026 06:16 PM
கோவை: “பெண்கள் மட்டும் சேர்ந்து சுற்றுலா போனா எப்படி இருக்கும்?” என்ற ஒரு சின்ன யோசனை… இன்று தமிழகம் முழுவதும் பெண்களை இணைக்கும் ஒரு அழகான பயண சமூகமாக வளர்ந்திருக்கிறது!
கோவையைச் சேர்ந்த 25 வயது ஜினி, ஐ.டி. நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வருகிறார். சிறு வயது முதலே புதிய இடங்களை சுற்றிப் பார்ப்பது, பயணம் செய்வது, புதுப்புது அனுபவங்களைத் தேடுவது என பயணத்தில் அதிக ஆர்வம் கொண்டவர்.
ஆனால், வீட்டில் இருக்கும் கட்டுப்பாடுகள் காரணமாக தனியாக டிரிப் செல்வது அவ்வளவு எளிதானதாக இருக்கவில்லை.
இருந்தாலும், “நமக்காக நாமே ஒரு வழியை உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும்” என்ற எண்ணத்தில், தன்னுடைய விருப்பமான பயணத்தைத் தொடர ஆரம்பித்தார் ஜினி.
ஒரு பயணம்… ஒரு புதிய யோசனை!
ஒருமுறை கோவையில் இருந்து கேரளத்தின் கும்பளாங்கி அருகே செல்ல வேண்டும் என்று ஜினிக்கு ஆசை ஏற்பட்டது. ஆனால் தனியாக செல்வதைவிட, சில பெண்கள் ஒன்றாகச் சென்றால் பாதுகாப்பாகவும் ஜாலியாகவும் இருக்கும் என்று நினைத்தார்.
அப்போது தான் இன்ஸ்டாகிராமில் பெண்களுக்கான டிராவல் டிரிப் என்ற பதிவுகளை வெளியிடத் தொடங்கினார்.
“கோவையில் பெண்கள் மட்டும் சேர்ந்து பயணம் செய்யும் டிரிப் இருக்கிறதா?” என்ற அவரது முயற்சிக்கு எதிர்பாராத வரவேற்பு கிடைத்தது.
1,400-க்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ஆர்வம் தெரிவிக்க, ஒரு தனிப்பட்ட டிரிப் ஐடியா, பெரிய பெண்கள் பயண சமூகமாக மாறத் தொடங்கியது.
வயது ஒரு தடையில்லை!
ஆரம்பத்தில் இளம் பெண்களை மட்டுமே கருத்தில் கொண்டு டிரிப்களைத் திட்டமிட்டிருந்த ஜினிக்கு, பயணங்களில்தான் ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் காத்திருந்தது.
“60 வயதைக் கடந்த பெண்கள் மலை ஏற முடியுமா?” என்ற எண்ணத்துடன் இருந்தவருக்கு, அவர்களின் உற்சாகம் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியது.
“வயது என்பது பயணத்திற்கு தடையில்லை. 60+ வயதிலும் பெண்கள் ரொம்ப எனர்ஜியாக டிரிப் வர விரும்புகிறார்கள். அதனால் வயது வரம்பு என்ற எண்ணத்தையே மாற்றிவிட்டேன். பெண்கள் என்றால் போதும்; பயணிக்க விருப்பம் இருந்தால் வயது ஒரு தடையில்லை” என்கிறார் ஜினி.
அதன்பிறகு, இந்த டிராவல் கம்யூனிட்டியில் 18 வயது முதல் அனைத்து வயது பெண்களும் இணையலாம் என்ற நிலை உருவானது. அம்மாக்கள் தங்களது குழந்தைகளையும் அழைத்து வரலாம்.
‘எனக்கான நேரம்’ தேடும் பெண்கள்!
இன்றைய வேகமான வாழ்க்கையில் வேலை, குடும்பம், பொறுப்புகள் என ஓடிக்கொண்டிருக்கும் பெண்களுக்கு, சில நாட்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து தங்களுக்காக செலவிடும் நேரம் தேவை.
அதற்கான ஒரு வாய்ப்பாகத்தான் இந்த பெண்கள் டிரிப்கள் மாறியிருக்கின்றன. புதிய இடங்களைப் பார்ப்பது மட்டுமல்லாமல், அறிமுகமில்லாத பெண்களுடன் பழகுவது, புதிய நட்புகளை உருவாக்குவது, தன்னம்பிக்கையை வளர்த்துக் கொள்வது என ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு புதிய அனுபவமாக இருக்கிறது.
“இந்த டிரிப்களில் கிடைத்த அனுபவம் என் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே அமைதியான, அழகான அனுபவம். ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இப்படியொரு ‘மீ டைம்’ கண்டிப்பாக தேவை” என்கிறார் ஜினி.
டிரிப் மட்டுமல்ல… நினைவுகளுக்கும் கிஃப்ட்!
இந்த முயற்சி தொடங்கி தற்போது 8 மாதங்கள் ஆகின்றன. ஒவ்வொரு பயணத்தையும் பெண்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவமாக மாற்றும் வகையில், அவர்களுக்காக தனிப்பட்ட customized gifts வழங்கும் முறையையும் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளனர்.
பயணம் முடிந்து வீடு திரும்பும்போது, “ஒரு டிரிப் போயிட்டு வந்தோம்” என்பதைக் கடந்து, அந்தப் பயணத்தின் நினைவையும் கையில் எடுத்துச் செல்லும் வகையில் இந்த கிஃப்ட்கள் வழங்கப்படுகின்றன.
அடுத்தது… இலங்கை!
தமிழகத்தின் பல்வேறு சுற்றுலாத் தலங்களை பெண்களுடன் சுற்றி வந்த இந்த பயணக் குழு, தற்போது அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகர்கிறது. முதல் சர்வதேச பெண்கள் பயணம் – இலங்கை!
அக். 17-ம் தேதி இலங்கைக்கு முதல் சர்வதேச டிரிப்பைத் திட்டமிட்டுள்ளனர். இன்னும் டிக்கெட்டுகள் கிடைப்பதால், பயணிக்க விரும்பும் பெண்கள் இணையலாம் என்கிறார் ஜினி.
“தனியாக போக முடியவில்லை என்று நினைத்து வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டாம். உங்களைப் போன்ற பெண்கள் பலர் இருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் சேர்ந்து பயணத்தைத் தொடங்குங்கள். உங்கள் உலகத்தை கொஞ்சம் திறந்து பாருங்கள்!” என்பதுதான் ஜினியின் அழைப்பு.
ஒரு பெண்ணின் தனிப்பட்ட பயண ஆசையில் தொடங்கிய இந்த முயற்சி, இன்று பல பெண்களின் ‘எனக்கான பயணம்’ என்ற கனவுக்கு வழிகாட்டியாக மாறியுள்ளது.
தொடர்புக்கு: 63813 36772
website: www.ullatrips.com