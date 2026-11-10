/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/அரசு பள்ளி மாணவியருக்கு கண் சிகிச்சை ஆலோசனை
UPDATED : நவ 09, 2026 02:38 PM
ADDED : நவ 09, 2026 02:36 PM
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கவுண்டம்பாளையம்: கோயில் மேட்டிலுள்ள மாநகராட்சி உயர்நிலை மற்றும் துவக்கப்பள்ளி மாணவர்களுக்கு கண் சிகிச்சைக்கான ஆலோசனை முகாம் நடந்தது.
செயல் ஒரு சமூக செயற்பாட்டு களம் தன்னார்வ அமைப்பு, அரவிந்த் கண் மருத்துவமனை ஆகியவை இணைந்து கண் சிகிச்சை முகாமை நடத்தியது.
இதில், மழலையர் வகுப்பு முதல், 10 ம் வகுப்பு வரையிலான, 600 மாணவர்களுக்கு கண் பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. கண் குறைபாடு உள்ள மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கண் கண்ணாடி வழங்கப்பட்டன.