உரிமைத்தொகை நடைமுறையில் மாற்றம் விடுபட்ட பெண்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு
உரிமைத்தொகை நடைமுறையில் மாற்றம் விடுபட்ட பெண்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பு
ADDED : அக் 22, 2026 06:25 PM
கோவை: கோவையில் முதல் கட்டமாக 4.60 லட்சம், இரண்டாம் கட்டமாக 50 ஆயிரம் பேருக்கு மகளிர் உரிமை தொகை வழங்கப்படுகிறது.
உரிமை தொகை கோரி கலெக்டர் அலுவலகம், தாலுகா அலுவலகங்களில் விண்ணப்பங்கள் குவிகின்றன. தகுதியான பலருக்கு கிடைக்கவில்லை, முறையாக கள ஆய்வு செய்யாமல் விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுறது என்று புகார்கள் வந்தன.
தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற பின் விண்ணப்பதாரர் விவரங்களை மீண்டும் சரிபார்க்க தொடங்கினர். வீடு தேடி போய் கள ஆய்வு செய்வது, ஆய்வு விவரங்களை ஆன்லைனில் பதிவேற்றம் செய்வது குறித்து மண்டல வாரியாக வி.ஏ.ஓ.க்களுக்கு சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
சென்னையில் இருந்து திருப்பி அனுப்பிய 22 ஆயிரம் விண்ணப்பங்கள் இதுவரை சரிபார்க்கப்பட்டுள்ளது என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
முன்பு, விண்ணப்பங்கள் ‘ஸ்கேன்’ செய்யப்பட்டு நேரடியாக சென்னை தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன. அந்த நடைமுறையில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், சமூக பாதுகாப்பு திட்டப் பிரிவு வாயிலாக அந்தந்த ஆர்.டி.ஓ. அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டு, வி.ஏ.ஓ. மூலம் கள ஆய்வு செய்யப்படுகிறது. தகுதியானவர்கள் என உறுதி செய்யப்பட்டால், அதுகுறித்து அறிக்கை சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது. அதன் அடிப்படையில், உரிமைத்தொகை வழங்குவதற்கான பரிந்துரை சென்னை தலைமை அலுவலகத்துக்கு அனுப்பப்படுகிறது.
ரேஷன் கார்டு, ஆதார் விவரங்கள் அடிப்படையில் உரிமைத்தொகை கோருவோரின் பொருளாதார நிலை, குடும்ப உறுப்பினர்கள் விபரம் ஆகியவை சரிபார்க்கப்படுகின்றன. தகுதியற்றவர்களுக்கு உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுவது கண்டறியப்பட்டால், அதை நிறுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படுகிறது.
தகுதியானவர்களுக்கு உரிமைத்தொகை கிடைப்பதை உறுதி செய்வதுடன், தகுதியற்றவர்களைக் கண்டறியவும் இவ்வாறு கள ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.