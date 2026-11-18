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ADDED : நவ 17, 2026 07:36 PM
அன்னூர்: தமிழக அரசு சார்பில், 'உங்களைத் தேடி, உங்கள் ஊரில்,' என்னும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் கலெக்டர் மற்றும் துணை கலெக்டர் அந்தஸ்திலான அதிகாரிகள், தாலுகாவில் உள்ள அனைத்து வருவாய் கிராமங்களிலும் ஆய்வு செய்கின்றனர்.
அன்னூர் தாலுகாவில் இன்று முகாம் நடக்கிறது. கோவை கலெக்டர் பவன் குமார் காலை 9:00 முதல் 19ம் தேதி காலை 9:00 மணி வரை, அன்னூர் தாலுகாவில், ஆய்வு செய்கிறார். ஒன்றிய அலுவலகம், வேளாண் அலுவலகம், கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகம், நூலகம், பேரூராட்சி அலுவலகங்களுக்கு நேரில் செல்கிறார்.
இன்று மாலை 4:00 மணிக்கு, அன்னூர் தாலுகா அலுவலகத்தில், பொதுமக்கள் தங்கள் குறைகள் பற்றி மனு அளிக்கலாம். துணை கலெக்டர் அந்தஸ்திலான அதிகாரிகள், கிராம நிர்வாக அலுவலர் அலுவலகம் மற்றும் ஊராட்சி அலுவலகத்தில் மனுக்கள் பெறுகின்றனர்.