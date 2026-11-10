காளிபாளையத்தில் கழிப்பிடம் கட்ட எதிர்ப்பு: ஆண்டு கணக்கில் இழுத்தடிக்கும் பிரச்னை
காளிபாளையத்தில் கழிப்பிடம் கட்ட எதிர்ப்பு: ஆண்டு கணக்கில் இழுத்தடிக்கும் பிரச்னை
UPDATED : நவ 09, 2026 06:13 PM
ADDED : நவ 09, 2026 03:58 PM
பெ.நா.பாளையம்: பெரியநாயக்கன்பாளையம் அருகே உள்ள காளிபாளையம் கிராமத்தில் பொது கழிப்பிடம் கட்ட இடம் தேர்வு செய்வதில் பல ஆண்டுகளாக பிரச்சனை நீடித்து வருகிறது. இதனால் பொதுமக்கள், அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
எஸ்.எஸ்.குளம் ஒன்றியத்துக்கு உட்பட்ட வெள்ளமடை ஊராட்சி, காளிபாளையம் கிராமத்தில் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். விவசாய கூலி வேலைக்கு செல்லும் நபர்கள், அதிக அளவு வசிக்கின்றனர். இங்கு பொது கழிப்பிடம் இல்லாததால், கிராம மக்கள், குறிப்பாக, பெண்கள் இரவு நேரங்களில் திறந்தவெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தும் அவலம் நீடிக்கிறது.
வெள்ளமடை ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சாமநாயக்கன்பாளையம், தொட்டிபாளையம், வெள்ளமடை ஆகிய பகுதிகளில் பொதுக் கழிப்பிடங்கள் உள்ளன. ஆனால், சுமார், 1000 குடும்பங்கள் வசிக்கும் காளிபாளையம் கிராமத்தில் பொதுக் கழிப்பிடம் இல்லை.
தினமும் கூலி வேலைக்கு சென்று, பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கி உள்ள, 300 கூலித் தொழிலாளர்களின் குடும்பத்தினர் வீடுகளில் தனிநபர் கழிப்படங்கள் இல்லை. அவர்கள் இன்றும், திறந்தவெளியை கழிப்பிடமாக பயன்படுத்தும் அவலம் நீடிக்கிறது.
இது குறித்து, மாவட்ட நிர்வாகத்திடம் பலமுறை மனு அளித்தும், பொதுக்கழிப்பிடம் கட்ட எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இது குறித்து காளிபாளையம் கிராமத்தில் வசிக்கும் சமூக ஆர்வலர் அன்புச்செல்வன் கூறுகையில், தற்போது, தமிழக அரசு ஊராட்சிகளின் சார்பில் தனிநபர் கழிப்பிடம் கட்ட, 12 ஆயிரம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்கிறது. அந்த தொகையில் கழிப்பிடம் கட்ட இயலாது. குறைந்தபட்சம், 25 ஆயிரம் ரூபாய் செலவாகும்.
ஒவ்வொரு லோக்சபா மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போதும், பல்வேறு கட்சிகளில் இருந்து போட்டியிடும் வேட்பாளர்கள், பிரச்சாரத்தின் போது வெற்றி பெற்றால், காளிபாளையத்தில் பொது கழிப்பிடம் கட்டி தரப்படும் என வாக்குறுதி அளிக்கின்றனர்.
ஆனால், தேர்வு செய்யப்பட்டவர்கள் இதுவரை அப்பணியை மேற்கொள்ளவில்லை. கவுண்டம்பாளையம் எம்.எல்.ஏ.வாக அருண்குமார் இருந்தபோது, தொகுதி மேம்பாட்டு நிதி ஒதுக்கி, கழிப்பிடம் கட்டதயாராக இருப்பதாகவும், அதற்கான இடத்தை தேர்வு செய்தால், நிதி உடனடியாக விடுவிக்கப்படும் என்றும் கூறினார்.
ஆனால், பொது கழிப்பிடத்துக்கான இடத்தை தேர்வு செய்யும் போது, அருகில் வசிப்பவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால், பிரச்சனை தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது என்றார்.