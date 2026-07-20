தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/5 மாதங்களில் யு.ஜி.டி.,பணி முடிக்க... உத்தரவு!:நிலுவை நிதி விடுவிக்க காத்திருப்பு

5 மாதங்களில் யு.ஜி.டி.,பணி முடிக்க... உத்தரவு!:நிலுவை நிதி விடுவிக்க காத்திருப்பு

5 மாதங்களில் யு.ஜி.டி.,பணி முடிக்க... உத்தரவு!:நிலுவை நிதி விடுவிக்க காத்திருப்பு

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:45 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 20, 2026 04:45 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

கோவை: மாநகராட்சி பகுதிகளில் 2023ம் ஆண்டு துவங்கிய பாதாள சாக்கடை பணிகள்(யு.ஜி.டி.,)ஏறக்குறைய முடிவுக்கு வந்துள்ளன. வடவள்ளி, வீரகேரளம், கவுண்டம்பாளையம், துடியலூர் பகுதிகளில் ரூ.935.92 கோடி மதிப்பில் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணி 2023ம் ஆண்டு துவங்கியது. 12 வார்டுகளில் முழுமையாகவும், 5 வார்டுகளில் சில பகுதிகளிலும் என 508 கி.மீ.க்கு குழாய் பதித்து 67,545 வீடுகளுக்கு இணைப்பு வழங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தலுக்கு முன்பாக இந்த பணிகளை முடிக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. கவுண்டம்பாளையம், துடியலூரில் 278 கி.மீ. தொலைவில், 168 கி.மீ.க்கான பணி முடிந்துள்ளது. வடவள்ளி, வீரகேரளம் வீரகேரளம் பகுதியில் 230 கி.மீ. தொலைவில் 138 கி.மீ.க்கான பணிகள் முடிந்துள்ளன. 20,099 ஆள்நுழை குழிகள் அமைக்க திட்டமிட்டு, 14,224 குழிகள் முடிந்துள்ளன.

தேர்தலுக்காக 10 மாதங்கள் பணி நிறுத்தப்பட்டிருந்தது. டிசம்பர் 31ம் தேதிக்குள் பணிகளை முடித்தாக வேண்டும் என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. தேவைப்பட்டால், கூடுதல் ஊழியர்களை நியமித்து வேலையை முடிக்க சொல்லி உள்ளனர் என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இரவு பகலாக வேலை செய்கிறோம். ஒப்பந்த நிறுவனத்துக்கு அரசு ரூ.70 கோடி நிதி நிலுவையில் உள்ளது. விரைந்து விடுவித்தால் குறிப்பிட்ட காலத்தில் பணியை முடிக்கலாம் என்று ஒரு அதிகாரி கூறினார்.

ஒண்டிப்புதூரில் விடுபட்ட பகுதிகளில் ரூ.185 கோடியில் பாதாள சாக்கடை அமைக்கும் பணியை மாநகராட்சி நிர்வாகம் செய்து வருகிறது. 135 கி.மீ. தொலைவில் 90 சதவீதம் பணி முடிந்துள்ளது. மீதியை ஆகஸ்டில் முடிப்போம் எனவும் அந்த அதிகாரி கூறினார்.

குறிச்சி, குனியமுத்தூரில் ரூ.591 கோடியில் பாதாள சாக்கடை வேலை நடந்தது. பெரும் பகுதி முடிந்து விட்டது. மீதியை முடிக்க ரூ.52 கோடி கேட்டுள்ளனர். சின்னவேடம்பட்டி, சரவணம்பட்டியில் ரூ.318 கோடியில் நடக்கும் வேலைகள், 2027 ஏப்ரல் என்ற காலக்கெடுவுக்குள் முடியாது என தெரிகிறது. ஜூலை வரை குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் அவகாசம் கேட்டுள்ளனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us