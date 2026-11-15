வீடு தேடி வரும் ரேஷன் கார்டு: தபாலில் அனுப்ப உத்தரவு
வீடு தேடி வரும் ரேஷன் கார்டு: தபாலில் அனுப்ப உத்தரவு
UPDATED : நவ 15, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 14, 2026 10:22 PM
திருப்பூர்: புதிய ரேஷன் கார்டு அச்சிடப்பட்டதும், சம்பந்தப்பட்ட கார்டுதாரருக்கு, தபாலில் அனுப்பி வைக்க, தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் குடிமைப்பொருள் வழங்கல்துறை சார்பில், 10 ஆண்டுகளாக, 'ஸ்மார்ட்' கார்டு வழங்கப்படுகிறது. மாவட்ட நிர்வாகம் பரிந்துரையுடன், ஒப்புதல் பெற்றதும், கலெக்டர் அலுவலகத்திலேயே, கார்டு அச்சிட்டு வழங்கப்படுகிறது. பயன்பாட்டில் உள்ள ரேஷன் கார்டு தொலைந்தாலோ, சேதமானாலோ, பெயர் சேர்ப்பு மற்றும் நீக்கம், முகவரி திருத்தம் செய்யப்பட்டாலோ, நகல் ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பித்து பெறலாம். நகல் கார்டுகளும், கலெக்டர் அலுவலகத்தில் அச்சிட்டு வழங்கப்படுகிறது.
கார்டுதாரர் வசதிக்காக, 2 ஆண்டுகளாக, நகல் கார்டுகள் தபாலில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டது. புதிய கார்டுகள், அந்தந்த தாலுகா அலுவலகம் அனுப்பி, வழங்கல் அலுவலர் வாயிலாக வினியோகிக்கப்பட்டது.
திருமணமாகி, தனி குடித்தனம் செல்வோர் புதிய ரேஷன் கார்டு கேட்டு விண்ணப்பிக்கின்றனர். விண்ணப்பதாரர் சிரமத்தை குறைக்கும் வகையில், புதிய ரேஷன் கார்டு அச்சிட்டதும், தபாலில் அனுப்பி வைக்க வேண்டுமென, அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
குடிமைப்பொருள் வழங்கல் பிரிவு அலுவலர்கள் கூறுகையில், 'இம்மாதத்தில் இருந்து, இனிமேல் அச்சிடும் ரேஷன் கார்டுகள், தபால் வாயிலாக, கார்டுதாரருக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும். கார்டு அச்சிட தயாரானதும், எஸ்.எம்.எஸ்., வாயிலாக, கார்டுதாரருக்கு தகவல் அளிக்கப்படும். ஒதுக்கப்பட்டுள்ள ரேஷன் கடை மற்றும் கார்டு அச்சிடப்பட்டது குறித்தும் தகவல் அனுப்பி வைக்கப்படும். தபாலில், புதிய ரேஷன் கார்டுகளை இனிமேல் பெற்றுக்கொள்ளலாம்' என்றனர்.