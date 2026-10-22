/உள்ளூர் செய்திகள்/கோயம்புத்தூர்/மழைநீர் சேகரிப்பு கண்காணிக்க உத்தரவு
UPDATED : அக் 09, 2026 02:50 PM
ADDED : அக் 09, 2026 02:46 PM
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ஆர்.எஸ்.புரம்: ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சார்பில், மழையை பிடிப்போம்; மழைநீரை சேகரிப்போம் என்பது குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, ஆர்.எஸ்.புரம் மாநகராட்சி கலையரங்கில் நடந்தது.
கலெக்டர் பவன்குமார், மாநகராட்சி கமிஷனர் ரவிதேஜா, ஊரக வளர்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குனர் மைக்கேல் ஆண்டனி ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.
அரசு துறைகள் தன்னார்வ அமைப்புகள் குளம், குட்டை, ஓடை துார்வாருதல், மழைநீர் வடிகால் பணி குறித்து விளக்கப்பட்டன.
மழைநீர் சேகரிப்பு அமைப்பு செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது.