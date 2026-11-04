22 ஆண்டுகளாக இயற்கை வேளாண்மை

ADDED : நவ 04, 2026 06:09 PM
கோவில்பாளையம்: 20 ஆண்டுகளாக இயற்கை முறையில் விவசாயம் செய்துவரும் தோட்டத்தை தோட்டக்கலை மாணவியர் பார்வையிட்டனர்.
வேளாண் பல்கலையின் தோட்டக்கலை நான்காம் ஆண்டு மாணவியர், கிராம தங்கல் திட்டத்தில் சர்க்கார் சாமக்குளம் ஒன்றியத்தில் தங்கி கற்றும் கற்பித்தும் வருகின்றனர்.
நேற்று முன் தினம் மாணவியர், கோவில்பாளையத்தில் உள்ள சுந்தரமூர்த்தி, ருக்மணி தம்பதியின் தோட்டத்தை பார்வையிட்டனர்.
அங்கு 20 ஆண்டுகளாக ரசாயனம் இல்லாமல் இயற்கை முறையில் காய்கறி விளைவித்து வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து அந்த தம்பதியினர் கூறுகையில், 'ரசாயன உரங்கள் இல்லாமல், காய்கறிகளை விளைவித்து வருகிறோம். பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலை தவிர்ப்பதற்காக, சாம்பல் மற்றும் எங்கள் தோட்டத்தில் தயாரிக்கப்படும் பஞ்சகவ்ய கரைசலை பயன்படுத்தி வருகிறோம். இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட காய்கறி என்பதால் எளிதில் விற்பனையாகிறது. விளைச்சல் அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும், ஆரோக்கியமான சத்தான காய்கறிகளை விற்பனை செய்கிறோம், என்கிற மனதிருப்தி உள்ளது,' என்றனர்.
தோட்டக்கலை மாணவியர், வேளாண் தம்பதியிடம் இயற்கை விவசாயம் குறித்த தொழில் நுட்பங்களை கேட்டு தெரிந்து கொண்டனர்.