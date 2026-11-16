மண் வளத்தை மேம்படுத்த அங்கக வேளாண் பயிற்சி

UPDATED : நவ 15, 2026 04:18 PM
ADDED : நவ 15, 2026 04:14 PM
கிணத்துக்கடவு: பொள்ளாச்சி, வாணவராயர் வேளாண் கல்லூரி மாணவர்கள் சூலக்கல்லில் அங்கக வேளாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளித்தனர்.
பொள்ளாச்சி, மணக்கடவு வாணவராயர் வேளாண் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள், 2 மாதம் கிராம தங்கல் திட்டத்தின் கீழ், சூலக்கல் கிராமத்தில் விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகின்றனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக, அங்கக வேளாண்மை குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்கம் அளித்தனர். இதில், மண் வளத்தை பாதுகாத்தல், வேதிப் பூச்சிக்கொல்லிகளின் பயன்பாட்டை குறைத்தல், அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு, குறைந்த செலவில் தண்டு துளைப்பான் போன்ற புழுக்களை கட்டுப்படுத்த விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது.
மேலும், பூண்டு, இஞ்சி, பச்சை மிளகாய் கரைசல் பயன்படுத்தி, எந்தெந்த பயிர்களுக்கு எவ்வளவு தெளிப்பது என்பது குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது. இதில், வேளாண் துறை அதிகாரிகள், விவசாயிகள் கலந்து கொண்டனர்.