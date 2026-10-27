தமிழக போலீசை கண்டு பிற மாநில குற்றவாளிகள் நடுங்குவது ஏன்?

தமிழக போலீசை கண்டு பிற மாநில குற்றவாளிகள் நடுங்குவது ஏன்?
தமிழக போலீசை கண்டு பிற மாநில குற்றவாளிகள் நடுங்குவது ஏன்?
ADDED : செப் 28, 2026 05:22 PM
கோவை: கோவை முன்னாள் காவல் துறை அதிகாரிகள் பொதுநல அறக்கட்டளை மற்றும் ஈரோடு சக்திதேவி அறக்கட்டளை 10ம் ஆண்டு நிறைவு விழா, கிருஷ்ணம்மாள் மகளிர் கல்லுாரி ஆடிட்டோரியத்தில் நடந்தது.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற நடிகர் கார்த்தி, தனது பள்ளி படிப்பில் துவங்கி, லண்டன் காலேஜ் படிப்பு வரை இயல்பாக பேச, மாணவிகள் உற்சாகமாக கைதட்டி ரசித்தனர். அவர் பேசியதாவது:
இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் வந்ததுக்கு காரணம், தீரன் படத்தில் நான் போலீஸ் அதிகாரியாக நடித்ததுதான். போலீஸ் அதிகாரியாக நடிப்பதில் ஒரு தனி ‘கிக்’ இருக்கிறது. ‘தீரன்’ பட கேரக்டர் சிறப்பாக வரவேண்டும் என்பதற்காக, பல போலீஸ் அதிகாரிகளை சந்தித்தேன். அப்போதுதான் அவர்களின் அர்ப்பணிப்பான பணியை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன். நான் நடித்த எல்லா காட்சிகளும் நிஜமாகவே தமிழக போலீஸ் அதிகாரிகள் அனுபவித்ததுதான்.
வட மாநிலங்களுக்கு குற்றவாளியை பிடிக்க போனால், அந்த மாநில போலீசிடமிருந்து பெரிதாக எந்த உதவியும் கிடைக்காது. தமிழக போலீஸ் அதிகாரிகள், பல மாதங்கள் அங்கு தங்கி இருந்து பல கஷ்டங்களை அனுபவித்துதான் குற்றவாளிகளை பிடிக்கின்றனர். அதனால்தான் வேறு மாநிலத்து குற்றவாளிகள் தமிழ்நாடு போலீசை கண்டால் நடுங்குகின்றனர் .
போலீஸ் அதிகாரிகள் மீது பல புகார்கள் இருந்தாலும், உண்மையான திறமையான அதிகாரிகள் இருப்பதால்தான், நம்மால் கண் மூடி நிம்மதியாக துாங்க முடிகிறது. இவ்வளவு அர்ப்பணிப்புடன் வேலை பார்த்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு இவர்களை பாதுகாக்க, உதவி செய்ய ஒரு அமைப்பும் இல்லை என அறிந்து, ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை நன்கொடையாக கொடுத்து துவங்கியதுதான், இந்த முன்னாள் காவல் துறை அதிகாரிகள் பொதுநல அறக்கட்டளை. பல போலீஸ் குடும்பங்களுக்கு உதவுகிறது. நம்மை பாதுகாக்கும் போலீசாரை நாம் பாதுகாக்க வேண்டும்; மதிக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசி முடித்தவுடன் மாணவிகள் எழுந்து நின்று கைதட்டினர்.