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வெளி மாவட்ட லாரிகளில் கனிமங்கள் இரவோடு இரவாக கோவைக்குள் கடத்தல்

வெளி மாவட்ட லாரிகளில் கனிமங்கள் இரவோடு இரவாக கோவைக்குள் கடத்தல்

ADDED : ஆக 14, 2026 01:51 PM

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ADDED : ஆக 14, 2026 01:51 PM

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கோவை: மாவட்டத்தில் 170 குவாரிகள், 202 கிரஷர்கள் உள்ளன. ஜல்லி, போல்டர், சைஸ் கற்கள் கட்டட வேலைக்கு விற்கின்ரனர். அரசு நிர்ணயித்த அளவு, எடையில் நடைச்சீட்டுடன் அவை லாரியில் எடுத்து செல்லப்படுகிறது.

விதிகலை மீறி எடுத்து செல்லும் லாரிகளை, மாவட்ட டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் தடுத்து நிறுத்தி அதிகாரிகளை நடவடிக்கை எடுக்க வைக்கிறது. இதனால் கோவை குவாரி மற்றும் கிரஷர்களில் முறைகேடுகள் நின்றுவிட்டன.

இதை சாதகமாக்கி வெளிமாவட்ட குவாரி, கிரஷர் உரிமையாளர்கள் அனுமதி பெறாமலும் அளவுக்கு அதிகமாகவும் லாரிகளில் ஏற்றி, கோவைக்கு அனுப்பி குறைந்த விலைக்கு விற்கின்றனர். காங்கேயம், திருப்பூர்,  கரூர் ,பழனி,  உடுமலையில் இருந்து டிப்பர் லாரிகள் இரவு 10 மணிக்கு மேல் காலை 6 மணிக்குள் கோவையில் இறக்கி விட்டு திரும்புகின்றன. மாவட்ட கனிமவளம், போக்குவரத்து, காவல் துறையினர் கண்டும் காணாமலும் விடுகின்றனர்.

மாவட்ட டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்க தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் கூறியதாவது:

அரசின் புதிய விதிகளின்படி நாங்கள் செயல்படுகிறோம். மற்ற மாவட்ட டிப்பர் லாரிகளுக்கும் இதை தெரிவித்து விட்டோம். அதையும் மீறி வெளி மாவட்ட டிப்பர் லாரிகளில் அதிகபாரம் ஏற்றி, பர்மிட், டிரிப்ஷீட் இல்லாமல் கனிமவளம் நள்ளிரவில் கோவைக்குள் வருகிறது. விதிகளை மதிக்கும் எங்களுக்கும் அரசுக்கும் இதனால் பெரும் நஷ்டம் உண்டாகிறது.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

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