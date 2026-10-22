ஆனைமலையில் நெல் அறுவடை துவக்கம்: அரசு கொள்முதல் விலையை உயர்த்த வலியுறுத்தல்
ஆனைமலையில் நெல் அறுவடை துவக்கம்: அரசு கொள்முதல் விலையை உயர்த்த வலியுறுத்தல்
UPDATED : அக் 08, 2026 09:50 PM
ADDED : அக் 08, 2026 07:42 PM
ஆனைமலை: ஆனைமலை மற்றும் சுற்றுப்பகுதிகளில் நெல் அறுவடை செய்யும் பணி துவங்கப்பட்டுள்ளது.
ஆழியாறு அணையிலிருந்து பாசனத்திற்கு வழங்கப்படும் நீரை பயன்படுத்தி, ஆனைமலை, கோட்டூர் சுற்றுப்பகுதிகளில், நெல், தென்னை சாகுபடிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மே முதல் ஆகஸ்ட் மாதம் வரை முதல் போகமும், செப்டம்பர் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை இரண்டாம் போக நெல்சாகுபடி நடக்கிறது.
நெல் சாகுபடியில், நாற்றங்கால் முதல் அறுவடை வரை பல்வேறு நிலைகளில், தேவைப்படும் ஆட்கள் போதுமான அளவு கிடைக்காததால், நெல் சாகுபடியை மிகுந்த சிரமங்களுக்கு இடையே விவசாயிகள் மேற்கொள்கின்றனர். இப்பகுதியில், ஆட்களை கொண்டும், இயந்திரங்கள் வாயிலாக நடவு செய்யும் நெல் சாகுபடி செய்யும் பணி நடக்கிறது.
அறுவடை செய்யப்படும் நெல், கோவை, ஈரோடு போன்ற பகுதிகளிலிருந்து வியாபாரிகள் வந்து விற்பனைக்காக வாங்கிச் செல்வர். இந்நிலையில், தமிழக அரசின் நெல் கொள்முதல் மையங்கள் துவங்கப்பட்டு கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன.
அரசு கொள்முதல் மையத்தில், சன்ன ரகம் குவிண்டாலுக்கு 2,750 ரூபாய், பொது ரகம் 2,441 ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு, 17 சதவீதம் ஈரப்பதத்துடன் நெல் இருக்க வேண்டும். அதனால், அறுவடை செய்யும் நெல்லை, தகுந்த ஈரப்பதத்துக்கு உலர்த்திய பின், அரசு கொள்முதல் மையத்துக்கு விவசாயிகள் கொண்டு செல்வர்.
கடந்தாண்டு பருவமழை கை கொடுத்ததால், இரு பருவத்திலும் நெல் சாகுபடி மேற்கொள்ளப்பட்டது. கடந்த ஜூன் மாதத்தில், சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெல் அறுவடைக்கு தயாராகியுள்ளது. கோட்டூர், ஆனைமலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் தற்போது அறுவடை பணிகள் துவங்கி உள்ளது.
தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தின் தலைவர் மணிகண்டன் கூறுகையில், ''வறட்சியான சூழல் என்பதால், கடந்தாண்டை விட நடப்பாண்டு மகசூல் குறைந்துள்ளது. இதனால், விவசாயிகள் பாதிக்கப்படும் சூழல் உள்ளது.
எனவே, அரசு நெல் கொள்முதலுக்கான விலையை உயர்த்தி, சன்ன ரகம் குவிண்டாலுக்கு 3,250 ரூபாயும், பொது ரகத்துக்கு 3,000 ரூபாயும் வழங்க வேண்டும். விவசாயிகள் வாழ்வாதாரம் பாதுகாக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்,'' என்றார்.