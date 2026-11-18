அசைவற்ற வாழ்க்கையால் வலி; உடற்பயிற்சியில் இருக்கிறது வழி!
அசைவற்ற வாழ்க்கையால் வலி; உடற்பயிற்சியில் இருக்கிறது வழி!
UPDATED : நவ 18, 2026 03:44 PM
ADDED : நவ 18, 2026 01:54 PM
கோவை: மோசமான சாலைகள், வாழ்வியல் முறைகளால் இன்று பலர் முதுகுவலி, கழுத்து வலி, தோள்பட்டை வலி, முழங்கால் வலி போன்ற பிரச்னைகளால் அவதிப்படுகின்றனர். இவை அனைத்துக்கும் அசைவில்லாத தசைகள் இறுக்கமடைவது ஒரு முக்கியமான காரணம் என்கின்றனர் பிசியோதெரபிஸ்டுகள்.
முதுகுவலியால் பாதிக்கப்படுபவர்களில் லாரி டிரைவர்கள், பஸ் டிரைவர்கள், டாக்ஸி டிரைவர்கள், ஐ.டி. துறையில் இருப்பவர்கள், எடை தூக்குபவர்கள், வங்கி ஊழியர்கள், அதிக எடை உள்ளவர்கள்...இப்படி அவரவர் செய்யும் வேலைக்கு ஏற்ப வலி மாறுபடுகிறது.
குறிப்பாக ஐ.டி.துறையில் வேலை செய்பவர்கள் உடலுக்கு அசைவு கொடுக்காமல் இருப்பதால் கழுத்து வலி, முதுகு வலி, தலைவலி போன்றவை ஏற்படுகின்றன.
மன அழுத்தம், மனச்சோர்வு, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, தேவையான அளவு தண்ணீர் குடிக்காதது, உடற்பயிற்சி செய்யாதது ஆகியவையும் காரணம் என்பதை மறுக்க முடியாது என்கிறார் பிசியோதெரபிஸ்ட் சந்தீஷ்.
சரி, என்னதான் தீர்வு என கேட்டதற்கு, ''கழுத்து பயிற்சி செய்வதும், பணிச்சூழலில் திருத்தங்களை செய்வதும் அவசியம். அதாவது, லேப்டாப்பை நமக்கு முன்பாக சரியான இடத்தில் வைப்பது, உட்காரும் நிலையை சரிசெய்வது, 20 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை உடலுக்கு ஓய்வு கொடுப்பது ஆகியவற்றை முயற்சிக்கலாம். அப்படியும் சரியாகவில்லை என்றால் உடனடியாக பிசியோதெரபிஸ்டை அணுக வேண்டும்'' என்கிறார் அவர்.
பெண்களுக்கே அதிக பாதிப்பு
45 முதல் 50 வயது வரையுள்ள பெண்களுக்கு அதிக எடை, ஹார்மோன் சமநிலையின்மை, மெனோபாஸ் போன்ற காரணங்களால் முழங்கால் வலி ஏற்படுவது சாதாரணம். அதிக எடை இருப்பதால் முழங்கால்கள் அதிக சுமையைத் தாங்க வேண்டியிருக்கிறது.
''2 முதல் 3 மாதங்கள் வரை வலி நீடித்தால் கண்டிப்பாக பிசியோதெரபிஸ்டை அணுக வேண்டும். இதனால் ஊசி போடுவது மற்றும் மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வதைத் தவிர்க்கலாம்'' என்கிறார் டாக்டர் மோனிகா.
டாக்டர் லஷ்மியிடம் இது பற்றி பேசியபோது, ''பெண்களின் உடல் ஒரே சமயத்தில் ஐந்து வேலைகளைச் செய்யும் வகையில் படைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் வேலைச்சூழல், வாழ்க்கை முறையால் வீட்டு வேலைகளைச் செய்யக்கூட இப்போதெல்லாம் நேரம் இருப்பதில்லை. தினமும் காலையோ, மாலையோ உடற்பயிற்சிக்கென ஒரு மணி நேரம் ஒதுக்கி விட்டால் எந்த வலியும் அண்டாது'' என்றார்.