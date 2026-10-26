கோவையில், வரும், 15 ம் தேதி பஞ்சாயத்து ராஜ் மண்டல மாநாடு
கோவையில், வரும், 15 ம் தேதி பஞ்சாயத்து ராஜ் மண்டல மாநாடு
UPDATED : அக் 12, 2026 08:02 PM
ADDED : அக் 12, 2026 07:58 PM
சூலூர்:கோவையில், வரும், 15 ந்தேதி பஞ்சாயத்து ராஜ், இரண்டாவது மண்டல மாநாடு நடக்கிறது.
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் பஞ்சாயத்து ராஜ் இயக்குனரக கமிஷனர் அமுதவல்லி, கோவை, திருப்பூர், நீலகிரி, ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி கரூர், திருச்சி, திண்டுக்கல் மாவட்ட கலெக்டர்களுக்கு அனுப்பியுள்ள உத்தரவு விபரம் :
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊரக பஞ்சாயத்து ராஜ், இரண்டாவது மண்டல மாநாடு, கோவை கொடிசியா வளாகத்தில், வரும், அக்., 15 ம்தேதி காலை, 10:00 மணிக்கு நடக்கிறது.
இதில், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர் வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் பங்கேற்க உள்ளார். தொலைநோக்கு ஆவணம், வடகிழக்கு பருவ மழை தயார் நிலை, கோவை உள்ளிட்ட, 11 மாவட்ட பகுதிகளில் குடிநீர் வழங்கல் பணிகள் குறித்து ஆய்வுகள் மேற்கொண்டு விவாதிக்கப்பட உள்ளது.
இதில், ஊரக வளர்ச்சி துறை திட்ட இயக்குனர்கள்,இணை இயக்குனர்கள்,செயற்பொறியாளர் கள், உதவி இயக்குனர்கள், உதவி திட்ட அலுவலர்கள், தொகுதி வளர்ச்சி அலுவலர்கள், பொறியாளர்கள் உரிய விபரங்களுடன் தவறாது பங்கேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு, அந்த உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளது.