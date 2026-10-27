பேனல் செய்தி, படம் பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம்
பேனல் செய்தி, படம் பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம்
ADDED : செப் 28, 2026 04:12 PM
பொள்ளாச்சி: பொள்ளாச்சி அருகே டி. நல்லிக்கவுண்டன்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில், பள்ளி மேலாண்மைக்குழு மறு கட்டமைப்பு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், பள்ளியில் பயின்ற முன்னாள் மாணவர், பள்ளியின் புரவலர் என்ற அடிப்படையில், கிணத்துக்கடவு முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., தாமோதரன் பங்கேற்று பேசினார்.
அரசாணை மற்றும் செயல்முறைகளின் படி பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்பு உறுப்பினர்களுக்கான தேர்வு நடைமுறைகள், அரசு விதியின்படி பள்ளி மேலாண்மைக்குழு தலைவராக மாரிமுத்து, துணைத்தலைவராக வீரம்மாள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
கல்வியாளராக முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., தாமோதரன், கல்வியாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். தேர்வு செய்யப்பட்ட அனைவருக்கும் முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., பள்ளி தலைமையாசிரியர் சந்திரா ஆகியோர் சான்றிதழ் வழங்கினர். பின்னர், உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.
பள்ளி மேலாண்மை குழு மறு கட்டமைப்புக்கான பார்வையாளராக டி. காளிபாளையம் ஆசிரியர் லதா பங்கேற்று பேசினார். இதற்கான ஏற்பாடுகளை பள்ளி ஆசிரியர்கள் செய்து இருந்தனர்.